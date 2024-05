Ciudadanos cree que Sánchez "no dejará" a Illa ser presidente de Cataluña porque depende de Junts en Madrid

El candidato de Ciudadanos (CS) a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha asegurado este miércoles que Pedro Sánchez no dejará a Salvador Illa presidir Cataluña, pese a ser el favorito en las encuestas para ganar las elecciones, porque depende de Junts en el Congreso para sacar adelante medidas durante toda su legislatura. "Que Illa no reparta consellerías porque no va a ser presidente, Sánchez no le va a dejar", ha indicado Carrizosa, después de que el candidato del PSC haya manifestado su intención de conformar un Gobierno contando con diferentes perfiles. En concreto, el también ex ministro de Sanidad ha anunciado que nombrará como consellera de Interior a la actual alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, y como director general de los Mossos al ex comisario jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero, si finalmente preside el Govern. En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Tribunal Supremo, Carrizosa ha subrayado que el expresidente catalán Carles Puigdemont, candidato de Junts+, "tiene a Sánchez en sus manos", por lo que todo voto al PSC es un voto para que el "fugado de la justicia" vuelva a ser presidente de la Generalitat. "Hay que detener a Sánchez en las urnas y a Puigdemont con la ley, su destino no puede ser el palacio de la Generalitat, tiene que ser este palacio de justicia, el del Tribunal Supremo", ha agregado. El líder de Ciudadanos en Cataluña ha aprovechado para cargar contra los perfiles propuestos por Illa. Ha asegurado que Trapero no ha sido condenado "de puro milagro" ya que "escurrió el bulto" durante el 1 de octubre y ha acusado a Parlon de estar "entregada a todos los discursos separatistas". Por otro lado, Carrizosa ha alabado la labor de los jueces durante el proceso judicial posterior al 1 de octubre y ha loado la defensa de la Constitución que realiza el Rey Felipe VI, que, a su juicio, ha sido "objeto de reiterados ataques por parte del independentismo". VOX HACE EL JUEGO A LOS SEPARATISTAS A renglón seguido, Carrizosa ha acusado a Vox de hacerle el juego a los separatistas porque, según ha denunciado, en las movilizaciones apoyadas por el partido liderado por Santiago Abascal se producen cánticos y manifestaciones en contra de la Corona. "Se habla de 'Felpudo VI' en vez de Felipe VI o se recorta el escudo constitucional de la bandera de España que lleva la corona", ha ahondado. De este modo, ha mantenido que la Corona "es el símbolo de la unidad" de España y que hay partidos que "no son precisamente partidarios de la monarquía", en referencia a Vox, que favorecen el discurso de los partidos separatistas.