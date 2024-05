Ángel Blanco gana por segunda vez el concurso de carteles de San Fermín con 'Gaiteros'

Pamplona, 8 may (EFE).- El famoso 'momentico' en el que los gaiteros salen a la plaza consistorial tras el lanzamiento del chupinazo es el protagonista del cartel 'Gaiteros', del diseñador vasco Ángel Blanco, ganador del Concurso internacional de carteles de San Fermín 2024 con un 33,3 % de los 10.018 votos emitidos.

La obra ganadora, dada a conocer en una conferencia de prensa en la que han intervenido el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la concejala delegada de Cultura, Fiestas, Educación y Deporte, Maider Beloki, ha sido la más apoyada por los ciudadanos de Pamplona en la votación popular celebrada del 22 de abril al 1 de mayo.

No es la primera vez que Ángel Blanco gana el concurso, ya que también lo hizo en 2009 con un cartel ambientado asimismo en el chupinazo y elaborado con una técnica similar. Como ganador del concurso, se embolsará los 6.000 euros del premio.

El cartel, uno de los diez finalistas del concurso, plasma la alegría y la algarabía de la salida de los gaiteros tras el chupinazo para interpretar la tradicional música sanferminera mientras la multitud salta a su alrededor.

En la obra, el blanco y el rojo de las vestimentas y pañuelos se funde con el negro del atuendo de los gaiteros, que van haciéndose un hueco físico y cromático en la plaza, con la puerta principal del Ayuntamiento de Pamplona difuminada al fondo.

El diseñador vasco ha afirmado que no tenía constancia de que la salida de los gaiteros figurase en el historial de carteles de los Sanfermines y "a mí ese me parece un momento muy potente, gráficamente me parece una escena que por sí sola tiene mucha potencia", ha destacado.

Blanco ha comentado que normalmente prefiere los carteles conceptuales, pero pensó que la técnica que mejor se adaptaba a ese momento, "que es tan potente, donde la gente desata sus sentimientos y se siente muy partícipe de la fiesta", debía ser "más orgánica, más cercana a la pintura".

Ángel Blanco Egoskozabal, donostiarra de nacimiento y afincado en Errenteria (Gipuzkoa), es un habitual de los concursos de carteles. Graduado en Artes Aplicadas en la especialidad de Dibujo Publicitario por la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló (1990), trabaja como diseñador gráfico y creativo.

Su amplio currículum le ha llevado a ganar los concursos de carteles de la Virgen Blanca 2019 en Vitoria, de la Aste Nagusia de San Sebastián en 2018, de la Euskal Jaiak 2007 y 2020 también de San Sebastián o de los Sanmarciales de Irún durante varios años.

Con la elección del cartel anunciador de las fiestas, ha declarado el alcalde Asirón, "damos también pistoletazo de salida a la fase final de la cuenta atrás que nos va a llevar hasta San Fermín. Ahora sí que podemos decir realmente que falta poco, falta menos, o no falta nada para San Fermín". EFE

