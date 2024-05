Albiach critica que Illa hable de próximos consellers y no diga "con quién hacer Govern"

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha criticado que el candidato del PSC, Salvador Illa, hable de próximos consellers y no diga "con quién hacer Govern", después de que el candidato socialista anunciase que nombraría a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, si preside la Generalitat. "El electorado progresista merece saber de una vez por todas con quién quiere hacer Govern el señor Illa, y si no, estará bloqueando el próximo Govern", ha afirmado Albiach en declaraciones este miércoles en Badalona (Barcelona), junto con la candidata 14 por Barcelona, Aïda Llauradó, y el exdirector general de Derechos de los Animales del Gobierno Sergio García. La candidata de los Comuns ha reprochado que Illa hable ya como el próximo presidente de la Generalitat y no se cierre a un pacto con Junts, y ha apostado por un Govern progresista: "Con la derecha no se puede pactar". PREMIO NACIONAL DE TAUROMAQUIA También ha instado a Illa y al presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, a decir si están del lado del presidente de Extremadura, Emiliano García-Page, "y defendiendo que la tortura es cultura" o al lado del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras anunciar que suprimía el Premio Nacional de Tauromaquia. Ha calificado de curiosa la reacción de la derecha, la extema derecha y de García-Page a esta decisión de Urtasun: "Aquellos que siempre critica las paguitas están en contra de suprimir esta paguita a los torturadores". Antes de hacer estas declaraciones, Albiach ha firmado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide derogar la ley que declara la tauromaquia como patrimonio cultural de España. CORREBOUS Albiach ha anunciado que en la próxima legislatura, los Comuns volverán a presentar una propuesta para acabar con las modalidades más lesivas de los correbous, y ha acusado a PSC, ERC y Junts de bloquearla en la anterior legislatura. Preguntada por su propuesta de financiación, ha defendido un "sistema propio" para Catalunya, que cumpla con los principios de solidaridad y ordinalidad, ya que asegura que Catalunya está infrafinanciada y eso supone un debilitamiento de los servicios públicos.