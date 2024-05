Albiach afirma que los comunes son una "opción segura" ante el "riesgo" de votar a Illa

Mollet del Vallès (Barcelona), 8 may (EFE).- La cabeza de lista de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha hecho una apelación a los indecisos para que voten a su formación, ya que "es una opción segura" frente al "riesgo" de hacerlo por un candidato del PSC como Salvador Illa que puede apostar por "una coalición del asfalto" con Junts.

En un acto electoral de Comuns Sumar en el Jardinet del Casal Cultural de Mollet del Vallès (Barcelona), Albiach ha indicado este miércoles que entiende porqué aún hay unas 800.000 personas que se estima que están indecisas y que no saben aún a quién votar el próximo domingo.

Hay muchos indecisos, ha indicado, "porque hay candidatos que no aclaran para qué servirán los votos hacia ellos" y "es el momento de que expliquen claramente con quién pactarán".

"Votar a los comunes -ha explicado su principal candidata- es una opción segura porque somos transparentes, nuestros votos servirán para hacer un gobierno progresista, para hacer políticas valientes de transformación y de izquierdas".

"Este es nuestro planteamiento", ha apuntado, "nosotros no jugaremos a despistar, no nos ponemos de perfil, miramos a la cara y decimos que queremos un gobierno de izquierdas".

En este sentido, ha querido dejar claro: "No hay cambio progresista en Cataluña sin los comunes, sólo nosotros garantizamos esto, porque votar a Salvador Illa es arriesgarse al no cerrar la puerta a pactar con Junts", una formación esta última, "que es la refundación de CiU, es el partido de los recortes y de la sanidad privada".

Según la candidata de Comuns Sumar a la presidencia de la Generalitat quienes voten a Illa pueden acabar viendo como sus votos han sido utilizados "para hacer la coalición del asfalto" con Junts, ya que ambos partidos apuestan por la construcción del Hard Rock, de la B40 y de la ampliación del aeropuerto de Barcelona.

"Illa no quiere regular los alquileres y no los regulará si no estamos nosotros en el Govern -ha advertido-, mientras que Pere Aragonès (ERC) no parará el Hard Rock si no estamos nosotros, ya lo ha demostrado con su acuerdo secreto con el PSC".

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que "no es un momento para aguantar y resistir, hay que frenar la oleada reaccionaria en toda Europa, no es el momento de apostar por hoteles, casinos y más carreteras, es el momento de construir una sociedad más justa e igualitaria, y esto se resume en una palabra, redistribución". EFE

