12M. La CUP acusa a Junts de hacer el programa del PSC "más de derechas y españolista de la historia"

La candidata de la CUP a las elecciones catalanas, Laia Estrada, ha acusado a Junts de querer hacer el programa del PSC "más de derechas y españolista de la historia". Así lo ha dicho este miércoles en un acto en Reus (Tarragona), acompañada de los tres primeros números de la lista de la demarcación, Sergi Saladié, Eloi Redón y Ortésia Cabrera. Estrada ha asegurado que se necesita una CUP fuerte para recuperar la soberanía en el Parlament de Catalunya y avanzar en la agenda nacional y social: "Nos hemos pasado la legislatura esperando que se legislara desde Madrid, como si nuestros derechos sociales se jugaran allí, en un Estado que no reconoce la autodeterminación ni los consensos sociales del pueblo". Ha garantizado que se tiene que legislar "a favor de la gente y de la mayoría de la población", y ha asegurado textualmente que no se cansarán de decir que su lucha de liberación nacional es inseparable de la agenda social. Por su parte, Saladié ha hecho una crítica a los de ERC, Junts y PSC, ha quienes ha definido como el "tripartito del Hard Rock", y ha lamentado que en Catalunya se dedica más presupuesto a mantener vivo a un muerto viviente como el circuito de F1 que no a la gestión de los espacios naturales, en sus palabras. "Tenemos que votar a Sergi Saladié porque necesitamos la voz de la CUP en el Parlament, la única voz que dice lo mismo. Necesitamos que el diputado sea de la izquierda independentista y no del fascismo", ha dicho Redón.