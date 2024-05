Vox pide en el Congreso declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo y mejorar sus salarios

Vox ha propuesto este martes en el Congreso mejorar las condiciones laborales y de seguridad de las Fuerzas Armadas, para lo que piden declarar la profesión como de riesgo y adoptar mejoras salariales para frenar la pérdida de efectivos. Así lo ha hecho en una proposición no de ley, para su debate en pleno, en el que lamentan que, a pesar de que las Fuerzas Armadas son una profesión cuyo ejercicio lleva aparejado "un gran riesgo real", no se encuentran incluidas en el elenco de las profesiones catalogadas como de riesgo. "Es de justicia que los militares sean incluidos en este listado por analogía con el riego que asumen las otras profesiones que en él se contemplan", justifican. En referencia a las mejoras salariales, Vox pone el foco en que, desde 2010, los efectivos de las Fuerzas Armadas han disminuido más de un 10%, especialmente en la Escala de Tropa y Marinería. Además, el personal de dicha Escala con compromiso de larga duración sigue reduciéndose en favor del militar que se encuentra en el compromiso inicial, por lo que Vox entiende que se está produciendo una "precarización" de las Fuerzas Armadas. Para revertir el descenso, Vox propone "remunerar necesariamente y en condiciones" la labor de estos profesionales y equiparar el salario de estas con el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, Vox ha planteado que, a la hora de la finalización de los servicios en las Fuerzas Armadas de los integrantes de la Escala de Tropa y Marinería, estos no se vean abocados a competir en el mercado laboral sin una titulación oficial. Así, piden certificar oficialmente y que se reconozcan a efectos de su homologación, declaración de equivalencia y convalidación algún título académico oficial de grado medio. Por otro lado, los de Santiago Abascal piden adoptar las medidas oportunas para garantizar el apoyo social y familiar que precisan y merecen los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, con especial atención a las necesidades de vivienda, de educación de los hijos y de conciliación derivadas de la movilidad geográfica de los militares en el ejercicio de su profesión. GUARDIAS CIVILES Y POLICÍAS NACIONALES Vox también ha registrado una proposición no de ley relativa al reconocimiento de las profesiones de Guardia Civil y la Policía nacional como profesiones de riesgo. Del mismo modo, proponen declarar como zonas de especial singularidad aquellos lugares que, por la especial incidencia de la criminalidad, tengan que poseer una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el texto, los de Santiago Abascal también piden un aumento de estas plantillas y dotarlas de los medios humanos y materiales necesarios para poder cumplir con su misión. Por último, reclaman que se les proporcione el respaldo institucional necesario para garantizar el principio de autoridad y el uso de los medios necesarios para poder cumplir con su misión. En otro orden de cosas, el partido ha registrado otra proposición no de ley dirigida a la mejora de las condiciones de la profesión de los vigilantes de seguridad privada, para los que piden una actualización de la normativa reguladora de su acividad para conseguir la "debida dignificación" de este sector. Asimismo, reclaman un impulso de la mejora de su protección jurídica y de su estatus profesional mediante el reconocimiento siempre de profesión de riesgo y el reconocimiento inequívoco de la condición de agente de la autoridad cuando sus actuaciones se amparen en los fines establecidos en el artículo 4, apartados b) y c) de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. PISTOLAS TÁSER PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD PRIVADA Por otra parte, Vox pide impulsar la actualización y mejora de la regulación en lo relativo a la dotación de los medios necesarios de defensa, acordes al riesgo al que han de hacer frente, así como de los equipos de protección individual necesarios para el ejercicio de sus funciones e impulsar el estudio de la necesidad de que usen chalecos antibalas para los servicios de mayor peligrosidad, igual que dotarles de equipos de protección y medios defensivos no letales, como pistolas táser. Por último, el texto también contempla un impulso en el desarrollo de una normativa en materia de prevención de riesgos laborales, que contemple los riesgos específicos de los vigilantes de seguridad privada, que acabe con el intrusismo profesionales, llevado a cabo por personas que prestan estos servicios sin tener la condición de verdaderos vigilantes de seguridad habilitados y mejorar los planes de formación del personal de seguridad, tanto básica como continuada, mediante el establecimiento de una formación reglada y especializada de grado medio a nivel nacional y de un plan de formación continua anual para este personal que sea superior a la "insuficiente actual" para asegurar su correcta preparación para la prestación del servicio.