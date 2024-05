Un etarra dice que Txapote no ordenó colocar un macetero bomba y un ertzaina asegura que dijo lo contrario en comisaría

El exintegrante de ETA José Ignacio Guridi Lasa ha asegurado este martes que el exjefe de la banda terrorista Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', no dio órdenes al 'comando Ttotto' para la colocación de un macetero bomba que no explotó en una vivienda en Cintruénigo (Navarra). Un ertzaina, por contra, ha señalado que en su declaración en comisaría reconoció que 'Txapote' marcaba los objetivos a su grupo. Su declaración como testigo se ha producido en el juicio que se sigue contra 'Txapote' y contra los también exintegrantes de ETA Asier Arzalluz Goñi --'Santi'-- y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain --'Peio'--. Según la Fiscalía, el primero habría dado "instrucciones" a los dos últimos para la colocación del artefacto. Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya juzgó y condenó a 52 años de cárcel a Guridi Lasa por estos hechos. Este martes, a preguntas de la fiscal, ha confirmado que fue él el responsable de captar a 'Santi', que posteriormente integró en el comando a 'Peio'. Por estos hechos, la Fiscalía pide 53 años y 8 meses de prisión para 'Txapote' como "autor por inducción" de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas también en grado de tentativa; mientras que para 'Santi' y 'Peio' reclama 52 años de prisión como autores de dichos delitos, según consta en el escrito de conclusiones provisionales recogido por Europa Press. En su declaración, Guridi Lasa ha insistido en que el comando actuaba por su cuenta. "En la kantada (un documento interno de ETA) usted dice que pedía permiso a 'Txapote' para todo", le ha espetado la fiscal Carmen Monfort. "A mí no me parece que fuese así lo de pedir permiso", le ha contestado el etarra. Guridi Lasa, que ha explicado que conoció a Arzalluz en un curso de formación profesional de mecánica que realizaron en las escuelas salesianas, ha afirmado que ambos le pusieron nombre al comando de manera conjunta. "IMPOSIBLE RECORDAR TANTOS DETALLES" "En 1999 pensamos en ponerle el nombre. Ttotto era una persona que mataron, la asesinó la policía", ha señalado. 'Ttotto', en concreto, era el alias del etarra José Luis Geresta, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con un disparo en la sien en marzo de ese mismo año. Preguntado sobre si se reunió con 'Txapote' en Francia o sobre si asistió con el resto de integrantes del comando a cursos sobre explosivos en el país Galo, Guridi Lasa ha asegurado que "es imposible recordar tantos detalles" después de todos estos años. El ertzaina que tomó declaración a Guridi Lasa tras su detención, por su parte, ha explicado al tribunal que en dependencias policiales --y en presencia de su letrado-- el etarra afirmó que 'Txapote' fue el responsable de captarle para integrarse en la banda. Además, el agente ha asegurado que reconoció que los objetivos eran marcados por el propio García Gaztelu. Guridi Lasa, sin embargo, se ha desmarcado de estas afirmaciones asegurando que "en la comisaría, con el médico forense", denunció haber recibido torturas. "Dije que veía alucinaciones, pero nadie hizo nada", ha añadido. "UNA DE LAS MACETAS NO PARECÍA LA MÍA" La sesión de este martes también ha servido para escuchar a una testigo protegida en cuyo domicilio se encontró el macetero bomba colocado por la banda. La mujer ha explicado cómo un sargento de la Guardia Civil se desplazó hasta su vivienda, en la que vivía con su hijo de 4 años y su perra, y localizaron el artefacto. "Yo tenía dos maceteros de estos rectangulares comunes y en primavera tenía unas petunias o begoñas. Le dije que macetas solo tenía las de la ventana. Le dije al sargento que una de las macetas no parecía la mía. Debajo de unas se veía algo negro que no era mío. Lo que llegué a ver son plantas secas, tierra y debajo como cinta negra aislante", ha relatado a preguntas de la fiscal. La testigo ha asegurado que, haciendo memoria, fue su perra la que le "salvó la vida". "Yo les comenté que la perra dormía dentro siempre, pero cuando tenía el celo dormía fuera. Esta perra nunca ladraba y una noche del celo la oí ladrar exageradamente como nunca lo había hecho", ha continuado. Fue entonces cuando la mujer salió por la ventana tratando de conseguir que se calmase. "Vi sus ojos, (estaba) como asustada, mirándome. Me metí y seguí durmiendo. No le di importancia, pero jamás, nunca jamás ladró así", ha aseverado. Esa noche, además, se dio otro condicionante: la farola que daba a su casa estaba "fundida". "No se veía absolutamente nada", ha señalado. La vista oral se reanudará este miércoles a partir de las 10.00 horas con más testificales y con la declaración de los acusados, a la que seguirán las conclusiones, los informes finales y el turno de última palabra.