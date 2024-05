Tellado cierra la puerta a que el PP apoye a Illa porque considera "irreal" que el PSC rompa con el independentismo

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Salvador Illa, ha cerrado este martes la puerta a que el PP catalán apoye al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ya que, según ha dicho, es "irreal" que los socialistas catalanas rompan con el independentismo. En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado considera que el candidato socialista no va a renunciar a sus acuerdos con el independentismo. "Illa es rehén del independentismo. De hecho, da igual el resultado electoral del PSC en Cataluña, porque votar al PSC es lo mismo que votar a Junts o ERC", ha manifestado. Al ser preguntado si la dirección nacional del PP descarta de plano cualquier apoyo al PSC, después de que el candidato 'popular', Alejandro Fernández, haya abierto la puerta a apoyar a Illa si rompe con el independentismo, Tellado ha indicado que el PSC "hará lo que le mande Sánchez". "Y sobre Sánchez mandan los independentistas", ha recalcado. DIE QUE EL PSOE HA "DESERTADO DEL CONSTITUCIONALISMO" Dicho esto, ha subrayado que el PP es "la única alternativa para frenar a ese tándem socialista e independentista que han encontrado un juego de intereses mutuo", ya que los independentistas quieren "avanzar" en su hoja de ruta y Pedro Sánchez "perpetuarse en el poder e impedir la alternancia política en España". "Da igual lo que quiera Illa, ¿a quién le importa? Ni siquiera le importa a Sánchez. Sánchez hará lo que interese a Sánchez, que se someterá a lo que le obligue el independentismo. Y por lo tanto, ese planteamiento de si el PSC renuncia a apoyarse en independentistas es completamente irreal, lamentablemente irreal", ha manifestado. Tellado ha afirmado que la "única realidad" es que el Partido Socialista ha "desertado del constitucionalismo". "Hoy el PSC milita en el tacticismo político, en el oportunismo y en la defensa de los intereses de un solo hombre, que piensa únicamente en su ombligo político. Y ese único hombre se llama Pedro Sánchez", ha apostillado. ¿'SORPASSO' DEL PP A VOX EN CATALUÑA? Al ser preguntado si el PP ve con optimismo el posible 'sorpasso' a Vox en Cataluña --en 2021 los de Abascal lograron 11 escaños frente a los tres de los 'populares'--, Tellado ha señalado que "todo hace indicar que el PP va a sufrir un incremento electoral tremendamente positivo". "Y por lo tanto tenemos que ser optimistas", ha declarado. A renglón seguido, ha reflexionado que Cataluña está en "una encrucijada tremendamente relevante para el futuro". "Hay que decidir si dejamos atrás el proceso y todo lo que ha supuesto para Cataluña en cuanto a pérdida de oportunidades y empeoramiento de la calidad de vida de los catalanes y iniciar una nueva etapa", ha dicho. En este punto, ha asegurado que esa "nueva etapa no la pueden protagonizar los mismos que han metido a Cataluña en este lío". Según ha dicho, hay dos alternativas: "independentismo y socialismo que hoy por hoy lamentablemente son lo mismo"; o "constitucionalismo" para "plantarle cara a todo eso e iniciar una nueva etapa". EL PP ASPIRA A SER "DECISIVO" Y QUE NO HAYA GOBIERNO INDEPENDENTISTA Tellado ha señalado que el objetivo del PP es "ser decisivos y poder condicionar que en Cataluña no haya un gobierno independentista". "El socialismo juega a lo de siempre, Sánchez quiere que en Cataluña gobiernen sus socios, tener a sus socios satisfechos para que le mantengan su apoyo en el Congreso", ha agregado. Así, ha asegurado que Illa puede ser el ganador en las elecciones del domingo y puede que "no gobierne nunca porque Sánchez prefiera que al frente del Gobierno de la Generalitat estén sus socios". "La única receta, el único freno a todo eso es el PP y Alejandro Fernández, al que yo quiero felicitar por la gran campaña que está haciendo", ha finalizado.