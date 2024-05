Nintendo ganó 2.950 millones de euros en su ejercicio de 2023, un 13,4 % más

Tokio, 7 may (EFECOM).- La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo registró un beneficio neto de 490.602 millones de yenes (unos 2.950 millones de euros) en su recién concluido ejercicio fiscal de 2023, lo que supone un 13,4 % interanual más.

El beneficio operativo de la empresa con sede en Kioto, al oeste de Japón, se amplió un 4,9 %, hasta 528.941 millones de yenes (3.185 millones de euros) en su mencionado ejercicio fiscal, que abarcó desde abril de 2023 hasta el pasado 31 de marzo, según su informe financiero anual publicado este martes.

La facturación de Nintendo creció un 4,4 %, hasta 1,67 billones de yenes (10.065 millones de euros), gracias en buena medida a las altas ventas de los videojuegos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' y 'Super Mario Bros. Wonder', así como al impulso que dio a los productos de la franquicia de su icónico fontanero el estreno cinematográfico de 'Super Mario Bros.: la película'. EFECOM

mra/emg/prb