Mazón afea al Gobierno "buscar cartas y relatos para ver si nos llama fachas a los demás todos los días"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instado al Gobierno central a "dedicarse a las cosas de verdad, en vez de estar buscando cartas, relatos y montando patines para ver si nos llama a fachas a los demás todos los días". Así lo ha manifestado el jefe del Consell a preguntas de los medios sobre la carta que el ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, ha remitido a la presidenta de Les Corts para pedir que traslade a los grupos de la cámara el informe de tres relatores de la ONU contrario a las leyes autonómicas de concordia que promueven los gobiernos de PP y Vox. Al respecto, Mazón ha resaltado: "Yo la ley que espero que cumpla el Gobierno de España es la de la dependencia, por ejemplo, porque hemos incorporado a 2.100 más y en estos momentos hay 154.896 personas dependientes a la Comunitat Valenciana que están clamando por que el Gobierno cumpla y por fin fije los fondos que tiene que fijar, que lleva años sin fijarlos". En la misma línea, ha invitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "cumplir con la gente con discapacidad y con los derechos para retransmitir los Juegos Paralímpicos en Radio Televisión Española". Sobre el mismo asunto ha sido interrogada la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, quien ha comentado que, hasta donde ella sabe, el Consell no ha recibido ninguna misiva del Gobierno y ha censurado la "estrategia" que, a su parecer, está llevando a cabo la administración central. "La estrategia del Gobierno de España --ha aseverado-- es hacer oposición a las comunidades autónomas en vez de dedicarse a lo importante. Les viene muy bien despistar y hablar de este tema en vez de preocuparse de los problemas que tenemos todas las comunidades autónomas, en este caso esta comunidad autónoma, que la necesidad de que se nos dé la financiación que se nos debe desde hace mucho tiempo o que se nos deben 3.000 millones de euros de la atención a la dependencia". Y ha insistido: ""Le viene muy bien al Gobierno de España entretenerse en estas cuestiones en vez de hacer su labor de gobierno como aprobar los Presupuestos Generales del Estado o trabajar en los problemas de vivienda, de seguridad o de empleo". Por lo tanto, ha reclamado al Gobierno que "se dedique a lo que de verdad importa a los valencianos y a las valencianas, que son los problemas reales de nuestro día a día". CONSELL "ABSOLUTAMENTE COHESIONADO" Por otra parte, la vicepresidenta Camarero ha defendido que el gobierno valenciano está "absolutamente cohesionado" y no tiene "ningún problema interno". "Trabajamos coordinados y solidariamente y, por lo tanto, es un gobierno que no está pendiente de sí mismo, sino de los problemas, que son muchos, de los ciudadanos y de las ciudadanas de esta comunidad", ha concluido.