La IA atravesará un Sónar 2024 marcado por pioneros de la electrónica y las microescenas

Barcelona, 7 may (EFE).- La 31ª edición de Sónar reunirá en Barcelona los días 13, 14 y 15 de junio a figuras pioneras de la música de baile, que convivirán junto a los protagonistas de microescenas hiperlocales con estéticas radicales y formatos rupturistas, en un año en el que la IA estará presente en todo momento.

El festival celebrará la enorme diversificación de géneros y subgéneros en la música electrónica de nuestro tiempo: del ambiente más contemplativo al drum’n’bass más eufórico, del happy hardcore al post-punk, el black metal e incluso el post-club y el memecore, y del gabber al hyperpop.

En el programa, destacan grandes figuras como Air, Paul Kalkbrenner, Charlotte de Witte, Sevdaliza, Jessie Ware, Kaytranada, Laurent Garnier, Ben Böhmer, Vince Staples, Folamour, Soto Asa, Adriatique, VTSS, Richie Hawtin, Olof Dreijer & Diva Cruz, Kerri Chandler, Floating Points y Yerai Cortés, entre muchos otros.

Sónar 2024 contará también con las rimas y los ritmos de CASISDEAD, Marie Davidson, ABHIR, Judeline, Kabeaushé, pablopablo, Toya Delazy y Dyce y la atrevida selección musical de JASSS, Eliza Rose b2b Dan Shake b2b Sally C, DJ Gigola, Blck Mamba, Verushka, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y los colectivos BLEX y Club Cringe.

Por su parte, el Sónar+D, el encuentro de innovación y creatividad digital, abordará la implementación masiva de la Inteligencia Artificial en las industrias creativas y cómo esta determina su presente y futuro.

Desde el momento en el que arranque la conferencia inaugural ‘Generating Panic?’, se analizarán los peligros y las dudas que el uso de la IA está generando en el mundo del arte y la creatividad, con una serie de foros de debate, charlas y performances que contarán con artistas como Marta Verde o Nicole L’Huillier, la investigadora Sasha Costanza-Chock (presentada por SEIDOR), la abogamer Micaela Mantegna, miembros de empresas como Superblue o Moment Factory y comisarios de programas divulgativos como TED, The Conference, OFFF o A MAZE., entre muchas otras propuestas.

Durante la rueda de prensa de presentación del festival, Ricard Robles, codirector del Sónar, ha asegurado que con un "99 % de probabilidad", el Sónar 2026 se celebrará íntegramente en la Fira de L’Hospitalet, debido a las obras que afectarán la Fira de Montjuïc entre 2026 y 2029 con motivo de la celebración del centenario de la Exposición Universal de 1929.

Sónar Week convertirá a Barcelona, un año más, en la capital mundial de la música electrónica y la cultura digital, ya que a la programación de Sónar de Día, Sónar de Noche y Sónar+D, se suma la programación de OFFSónar, THE CUBE, +RAIN Film Festival y SonarMies, congregando en total más de 350 artistas, ponentes, actividades y contenidos y a más de 150.000 asistentes.

Sónar 2024 contará con múltiples alianzas, como el programa europeo AI & Music powered by S+T+ARTS, el proyecto TIMES (The Independent Movement for Electronic Scenes) junto a otros nueve festivales europeos, el +RAIN Film Festival, centrado en el cine generado con IA, junto a la Universitat Pompeu Fabra, THE CUBE junto a Casa Batlló, un nuevo espacio inmersivo dedicado al talento catalán impulsado por la Generalitat de Catalunya y la zona expositiva Project Area con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell.

Además, Sónar de Noche contará con el renovado escenario SonarLab x Printworks (14 y 15 de junio), un nuevo espacio que traerá por primera vez a España la esencia de la añorada sala británica.

En cuanto a los números, Sónar 2024 cuenta con un presupuesto de 10.500.000 de euros, de los que un 8 % provienen de ayudas públicas, un 15 % de patrocinadores y un 77 % de recursos propios del festival, como la venta de entradas y merchandising. EFE

