La compañía 'Exlímite' estrena 'Ficciones', una obra que bucea entre la verdad y la metira

Madrid, 7 may (EFE).- La compañía 'Exlímite' estrena este martes en Teatros del Canal 'Ficciones', una comedia, dirigida por Juan Ceacero, en la que propone un desfile de personajes que bucean en un mundo donde las fronteras entre realidad, ficción, verdad y mentira se han diluido.

"Es un espectáculo en el que habitan aires de Federico Fellini y Miguel Mihura", ha dicho a EFE el director Juan Ceacero, quien ha explicado que la habitación de hotel en la que pasan muchos cosas en la obra 'Tres sombreros de copa', de Mihura, aparece en esta pieza convertida en un salón de bodas.

Después de la adaptación de 'Noche de reyes', de Shakespeare, de la historia de amistad entre dos hombres en 'Los Remedios' y de retratar a la generación que hoy está entre los 30 y 40 años en 'Cluster', el nuevo trabajo de esta compañía describe una sociedad envuelta en relatos, versiones tergiversadas de la realidad y mentiras.

Para ello ha creado un universo de personajes y situaciones disparatadas que se suceden a lo largo de una noche en un salón de bodas, sin que se sepa nunca si se asiste a algo real o a un sueño. "Es como una sucesión de 'reels' tipo de los que aparecen en la redes sociales, de esos que te van como alimentando", ha contado con humor el director.

Por ese salón, de repente aparece Borges, María Callas, Marina Abramovic o Jean-Marie Le Pen junto a otros personajes que sirven para reflexionar sobre la naturaleza de la ficción y también para contar una actualidad en la que verdad y mentira quedan diluidas.

"El escenario es como un acelerador de partículas. Es el espacio donde emerge la ficción, pero al mismo tiempo siempre es una nueva oportunidad para preguntarme cuál es su sentido y para qué la necesitamos", ha confesado el director que considera que crear una obra es volver a hacerse la pregunta acerca de por qué contamos historias mientras construimos una.

Como viene siendo habitual en los trabajos de esta compañía, los recursos audiovisuales forman parte del lenguaje de la pieza, con la presencia de pantallas, de cámaras en directo, proyecciones y presencia de textos escritos.

Otro de los rasgos identitarios del grupo es la heterogeneidad en el uso de los lenguajes y códigos teatrales. Así, este último trabajo, 'Ficciones', potencia el uso del cuerpo a través de coreografías, secuencias y acciones físicas, la canción y la música, lo íntimo y lo exagerado, lo fragmentado y lo lineal, la narración y lo dramático.

Es más, el espectáculo, que permanecerá en cartel hasta el 19 de mayo, tiene algo de teatro de variedades incluso de zarzuela, pero no llegan a cantar. "Me hubiera gustado en un momento dado, pero no ha sido posible. Hay mucha música y se baila, quizá en la próxima pieza se baile", ha concluido. EFE

