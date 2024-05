Illa (PSC) reclama a Fernández (PP) que vuelva a los "consensos lingüísticos"

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha reclamado este martes al candidato del PP, Alejandro Fernández, que vuelva a los "consensos lingüísticos" de los que formaba parte hasta hace poco, ha dicho textualmente. "Me gustaría que, como habían hecho hasta no hace mucho, se sumaran a los consensos lingüísticos en Catalunya", ha dicho el socialista al popular durante el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio. Asimismo, Illa ha aludido al caso de Galicia (donde gobierna el PP y también tiene una lengua propia) y le ha pedido a Fernández que traslade parámetros similares a Catalunya en materia lingüística, y ha puesto en valor la capacidad del PSC de haber llegado a acuerdos con Junts y ERC para blindar el catalán en el sistema educativo. El número 3 de Junts+, Josep Rull, ha instado a Illa a llegar a consensos, tras reprocharle que el PSC actual no es como "el PSC de Maragall y Montilla". 2% DE CULTURA "La lengua y la cultura es lo que hace que Catalunya sea nación", ha sintetizado Rull, y se ha comprometido a llegar al 2% de los Presupuestos de la Generalitat en materia cultural. El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha sacado pecho de la apuesta del Govern por la producción audiovisual en catalán y ha reprochado que no se hayan aprobado las cuentas de este año, que preveían un 1,7% para Cultura. La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha compartido la voluntad de destinar como mínimo un 2% al sector, y, sobre el catalán, ha asegurado que hay una emergencia lingüística y ha descrito la situación de alarmante: "Necesitamos una estrategia conjunta que interpele y que incorpore la participación de las entidades de defensa de la lengua." NO HACER "ANTIPÁTICO" EL CATALÁN Fernández ha dicho que la estrategia de ERC y Junts es "hacer casi antipático el catalán", lo que a su juicio lleva a peores datos de su uso entre los jóvenes. Aragonès ha defendido los derechos lingüísticos en el sistema sanitario: "No podemos decir que defender ser atendido en catalán en los servicios públicos sea ser antipático". El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha criticado una "persecución" de las personas que no hablan catalán por parte de los partidos independentistas, con Illa de cómplice, según él. Además, el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha tachado las políticas lingüísticas llevadas a cabo en Catalunya de un "modelo de imposición lingüística". ELIMINAR LOS 'CORREBOUS' La candidata de los Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha anunciado que en la siguiente legislatura volverán a registrar una proposición de ley para prohibir los 'correbous', que ERC, Junts y PSC han "bloqueado", ha dicho. Y ha celebrado que la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, que el Ministerio de Cultura anunció la semana pasada.