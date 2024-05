García Ortiz insiste en su defensa de la nota sobre la pareja de Ayuso: "No podemos consentir una información falsa"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha insistido en su defensa de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto G.A, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera a trámite la querella contra dos fiscales por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. "No podemos consentir que se dé una información falsa sabiendo nosotros que esa información es falsa", ha asegurado García Ortiz en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, en la que ha vuelto a asumir en primera persona el comunicado, recalcando además que "no se puede intimidar" a dos fiscales --en referencia a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres -- "en el ejercicio de su profesión por quienes presuntamente han cometido los delitos". García Ortiz ha relatado que la Fiscalía de Madrid optó por lanzar una nota de prensa tras una "información intencionadamente falaz" emitida por un medio de comunicación que recoge un mail de un fiscal al abogado de la pareja de Ayuso y además, según su versión, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, "dice que la Fiscalía ha ofrecido el pacto que decía esa noticia" y "que sus superiores están impidiendo" que ese acuerdo "se produzca". Así, ha defendido que la Fiscalía también tiene "una función legal" establecida en el artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal que es la de "informar a la opinión pública, los ciudadanos y los periodistas" una "información veraz". "Es un derecho básico (...) para que estas informaciones, intencionalmente falaces, no prosperen", ha dicho García Ortiz. El fiscal general ha reiterado que la nota fue "proporcionada y moderada" pues, en su opinión, en el documento que acompañaba ese correo "sí había múltiples datos fiscales" que de haberlos hecho público se hubieran excedido. "Pero no lo hicimos, simplemente dijimos lo que nos decían que ocurría, nada más", ha zanjado.