Gamarra dice que García Ortiz no puede seguir "ni un minuto más" como fiscal general tras el "varapalo" del Supremo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no puede seguir "ni un minuto más" al frente del Ministerio Público tras el "nuevo varapalo para el Gobierno y el fiscal general, en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. En concreto, el Tribunal Supremo ha acordado, por mayoría, anular el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ha ordenado que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos. Gamarra ha afirmado que se trata de un "nuevo varapalo para el Gobierno y para el fiscal general condenado". "Pese a crear un cargo a medida para Dolores Delgado, el Supremo también anula su ascenso como fiscal de Memoria Democrática", ha añadido. Dicho esto, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha pedido la salida del fiscal general del Estado. "La Fiscalía no es una agencia de colocación. No puede estar ahí ni un minuto más", ha asegurado en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que este "revés" confirma que "afortunadamente para quienes creemos en la democracia y en la separación de poderes, el Estado de Derecho funciona, le pese a quien le pese". "Otro revés del Supremo al fiscal general del Estado y a su jefe Sánchez, el de '¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso'. Y ya van tres", ha aseverado Tellado en la misma red social tras conocer la decisión del Supremo. También se ha pronunciado el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Fernando de Rosa, que ha aconsejado a García Ortiz irse ya del cargo. "Menudo día lleva el fiscal general del Estado. Anulan el nombramiento de Dolores Delgado y se va a investigar su cacicada contra la pareja de Ayuso", ha exclamado. EL PP PIDE EL CESE EN LA SESIÓN DE CONTROL DEL SENADO También la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha pedido el cese de García Ortiz y ha asegurado que "lo de Sánchez "no es regeneración democrática, es depravación democrática". "Y hoy tienen la oportunidad de oro para demostrar lo contrario: cesen al fiscal General del Estado", ha abundado. En su réplica en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, la vicepresidenta María Jesús Montero ha acusado a los 'populares' de no reconocer la legitimidad ni del Gobierno ni de la Fiscalía General del Estado. "No sólo no reconocen la legitimidad del presidente del Gobierno, no reconocen la legitimidad del Tribunal Constitucional, no reconocen la legitimidad de la Fiscalía General del Estado, no reconocen la legitimidad del Congreso, porque ustedes no reconocen ninguna legitimidad que no esté en su órbita o que resuelva según los intereses del PP", ha aseverado Montero.