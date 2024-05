Fernández (PP) pide a Illa "enviar el separatismo a la oposición" para considerar un pacto

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha pedido este martes al candidato del PSC, Salvador Illa, "enviar al separatismo a la oposición" para poder considerar un pacto postelectoral entre populares y socialistas. "Para que haya un acuerdo tiene que haber confianza y tiene que haber seriedad", ha declarado en un desayuno informativo organizado por Barcelona Tribuna en colaboración con 'La Vanguardia', junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Preguntado por qué gesto debería tener Illa para poder contemplar un pacto con él y evitar un Govern liderado por fuerzas independentistas, Fernández ha instado al socialista a "abrir una nueva etapa y enviar el separatismo a la oposición". Para él, esto debe implicar que los socialistas rompan todos los acuerdos con el independentismo: "Si no, lo que estaríamos haciendo es entregarle a plazos al separatismo la presidencia de la Generalitat." JUNTS COMO "MOVIMIENTO NACIONAL POPULISTA" Ha sostenido que Junts no se parece en nada a la antigua Convergència porque se ahora es un "movimiento nacional populista y es un fenómeno sociológico europeo" que busca la erosión las instituciones. En relación a la posibilidad de entablar relaciones fructíferas con los juntaires, cree que, para que esto ocurriera, el expresidente de la Generalitat y candidato del partido, Carles Puigdemont, tendría que transformarse "a través de un proceso de osmosis" en Miquel Roca, ponente de la Constitución y presidente del despacho de abogados Roca Junyent, y que estaba presente en el acto. "La tesis de Carles Puigdemont es que España es un Estado fascista y que todos los aquí presentes, si no pensamos como él, somos fascistas; es muy difícil poder hablar con alguien que tiene esta idea", ha añadido. También ha criticado "la receta de Illa", que consiste, a su juicio, en transaccionar con el independentismo, algo que ha asegurado que hay que frenar porque si no las cosas irán a peor, según él.