Feijóo erige al PP como el cambio ante el "tripartito del 'procés'" de PSC, Junts y ERC

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha erigido este martes a su formación como el cambio ante el "tripartito del 'procés'" conformado por PSC, Junts y ERC, a quienes ha reprochado textualmente fingir vetos cruzados. "Nosotros somos el cambio real, nosotros somos el cambio al tripartito del 'procés'", ha reivindicado en un desayuno informativo organizado por Barcelona Tribuna en colaboración con 'La Vanguardia', junto al candidato a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández. Feijóo ha asegurado que tanto PSC como Junts y ERC juegan una partida de tahúres y no enseñan sus cartas, y ha acusado a estos 3 partidos de actuar como un tripartito 'de facto' que se reparte ayuntamientos, diputaciones y la Generalitat: "Todos van de farol, no hablan de propuestas y fingen vetos cruzados entre ellos". DESDE MADRID En este sentido, el dirigente de los populares ha avisado de que, para ver la partida al completo, hay que tomar perspectiva y mirar a Madrid y Ginebra: "El Gobierno de la Generalitat de Cataluña esta vez no se va a decidir en Catalunya, sino que se va a decidir mayoritariamente en Madrid." Para él, esto "no es muy coherente" con la autonomía política y financiera que ha de tener Cataluña y que ha tenido durante décadas y ha reivindicado al PP como la garantía de la unidad nacional. "El expresidente Puigdemont está haciendo todo lo posible por volver y el presidente Sánchez está haciendo todo lo posible por quedarse y, en consecuencia, ahí está el nudo gordiano del gobierno en Cataluña", ha añadido. LAS "POLÍTICAS DE IZQUIERDAS" DE JUNTS A su juicio, el PSC pide el voto constitucionalista para "dar de nuevo el poder al separatismo", mientras que Junts reclama el voto para hacer políticas de izquierdas que, según él, son impropias de su ideario político. En este sentido, ha aludido a la naturaleza de sus políticas fiscales, energéticas, de vivienda, de infraestructura o "de descarga de los Comuns, o lo que en Madrid se llama de Sumar".