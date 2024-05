Feijóo dice que con Felipe González "no hubiera pasado lo que está pasando en España"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que con el expresidente del Gobierno Felipe González "no hubiera pasado lo que está pasando en España" con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha dicho en un mitin del PP en Cornellà (Barcelona) con el candidato popular a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández; el presidente del PP en la provincia de Barcelona y número 2 de la lista, Manu Reyes, y el presidente en la ciudad, Manuel Casado. "Con Felipe González no mandarían los separatistas en España. Con Felipe González no se hubiese pactado con los separatistas en los ayuntamientos catalanes. Con Felipe González se hubiese hecho una España igual para todos. Porque es lo que era el PSOE antes y que ha dejado de serlo", ha afirmado. (HABRÁ AMPLIACIÓN)