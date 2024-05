El PP quiere que el Congreso inste a Sánchez a "desistir de las amenazas" a periodistas y a respetar a los jueces

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a "desistir de sus amenazas" a periodistas y medios de comunicación y a "respetar a los jueces, también al que decidió abrir diligencias a la esposa del presidente, Begoña Gómez. En la iniciativa, recogida por Europa Press, el PP recuerda que, tras la noticia de que un juez había abierto diligencias previas a Begoña Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias, Pedro Sánchez se tomó un periodo de reflexión de cinco días para decidir si continuaba o no en la Moncloa. Los 'populares' sostienen que Sánchez, en lugar de ofrecer explicaciones "sobre los problemas judiciales que le acorralan, a él, a su Gobierno, a su partido y a su entorno más cercano", optó por emprender una "huida hacia delante". "En lugar de explicarse, disculparse y marcharse, anunció medidas contra los jueces, los medios de comunicación que han informado libremente, contra la oposición que representa el partido mayoritario e incluso, contra los ciudadanos críticos con su gestión --aseguran--. Medidas que se resumen en su amenaza de "limpiar" todo lo que no le gusta de la sociedad actual". A su juicio, el anuncio de Sánchez de un "punto y aparte" es "una evidente amenaza a la libertad" ante la que "el Congreso no puede permanecer impasible": "Como depositarios de la representación de la soberanía nacional, debemos defender el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la libertad y la verdad". Por ello, quieren que el Congreso inste al Gobierno a "desistir de sus pretensiones de silenciar mediante toda suerte de amenazas, señalamientos, insultos y censura, a los periodistas y medios de comunicación libres e independientes que ejercen su derecho a la información". También emplaza al Gobierno a "respetar las actuaciones y acatar las resoluciones del Poder Judicial, cesando de inmediato con las amenazas, insultos, acoso, ofensas y señalamientos a jueces y magistrados, tanto por el presidente como por los miembros del Ejecutivo y por representantes de los partidos separatistas". Por último, exigen "devolver de manera inmediata la independencia a las instituciones cuyo único objetivo ha de ser servir al interés general y no a intereses partidistas".