El PP pide al Tribunal de Cuentas una fiscalización del CIS en la etapa de Tezanos

El PP ha presentado un escrito en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas pidiendo que se realice una fiscalización especial del Centro de Investigaciones Sociológicas en los últimos cinco años, lo que incluye toda la etapa de Presidencia de José Félix Tezanos. En concreto, y según el escrito recogido por Europa Press, quieren que el Tribunal de Cuentas analice al CIS entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, seis años en los que el organismo no ha pasado examen del fiscalizador. Tezanos fue nombrado a finales de junio de 2018, tras la moción de censura de Pedro Sánchez, y sigue al frente de la institución. Fuentes del Grupo Popular subrayan que en estos seis años el CIS ha duplicado su presupuesto, pasando de los 8,05 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a los 15,93 millones de 2023. Y el incremento no sólo afecta a los gastos de personal, sino también al apartado de "Material, suministros y otros", que ha pasado de 3,2 millones de euros en 2018 a 8,76 millones en 2023. El CIS ha recordado en otras ocasiones que, con el confinamiento derivado de la pandemia, aprovechó para cambiar su método de realizar encuestas abandonando sus entrevistas personales en domicilio para pasar a cuestionarios telefónicos, lo que supuso acometer una serie de inversiones en equipos y programas informáticos. El PP también habla de "falta de transparencia en los procedimientos, una total opacidad y ausencia de justificación en los contratos de personal laboral y eventual", lo que considera un hecho inédito en la historia de la institución, y censura que se elaboren encuestas, informes o barómetros sin previa planificación ni justificación sociológica. A su juicio, la Presidencia de Tezanos ha llevado al CIS a un "deterioro" y a una "pérdida de prestigio", y ve "imprescindible" analizar con rigor esa contabilidad y evaluar la adecuación o no de los gastos a los fines del organismo.