El Gobierno cree que la manifestación contra Sánchez responde a la frustración de Feijóo y no la comparte todo el PP

El Gobierno considera que la manifestación convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, solo responde al no reconocimiento de los resultados electorales de las generales del 23 de julio y a la "frustración" del líder 'popular' y consideran que hay voces en su propio partido que no comparten esta estrategia. Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa. "Esta misma mañana también se han empezado a escuchar voces de los barones del Partido Popular que no están de acuerdo con esta estrategia del señor Feijóo, que vienen a decir algo así como que estar constantemente en la calle les produce desgaste", ha señalado Alegría en referencia a una noticia que apunta en esa línea. La portavoz también ha criticado la convocatoria del PP "contra los bulos de Sánchez" al señalar que es "la propuesta más firme" de Feijóo desde que preside el PP. "Fechas constantes para hacer manifestaciones, casi una al mes", ha reprochado. En todo caso Alegría sostiene que han pasado 10 meses desde las generales del 23 de julio y Feijóo sigue "sin asumir" el resultado y por eso "traslada esa frustración a la calle" e intenta trasladar un clima "artificial, con bulos y argumentos falaces", recrimina la portavoz que considera que la realidad de España es otra, con datos récord de empleo, más de 21 millones de personas trabajando, 10 de ellos mujeres y un nivel de crecimiento económico por encima de la media de la Unión Europea. "Cada vez que conocemos un dato positivo para el país, la respuesta del PP es siempre la misma, sacan a pasaear a Aznar y Feijóo anuncia una nueva fecha para una manifestación. Ustedes mismos", ha zanjado.