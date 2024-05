El festival DocsBarcelona llega a su ecuador con más de 4.000 entradas vendidas

Barcelona, 7 may (EFE).- El festival de cine documental DocsBarcelona, que en su 27ª edición propone una programación que cuestiona el pasado colonial, llega a su ecuador con más de 4.000 entradas vendidas y seis sesiones en las que se ha colgado el cartel de entradas agotadas.

La directora artística del certamen, Anna Petrus, en declaraciones a EFE, ha valorado este martes muy positivamente el desarrollo de las diferentes actividades organizadas, desde la proyección de las películas a las conferencias o clases magistrales, y ha destacado la "diversidad" de público en las diferentes sesiones.

Sobre las películas con entradas agotadas, ha indicado que están desde 'Agent of Happiness', la cinta inaugural, de Arun Bhattarai y Dorottya Zurbó; a la alemana-japonesa 'Johatsu-Into thin Air'; la catalana 'Pepi Fandango'; 'Casa Reynal', de Laia Manresa; 'Unbound', de John English y Tom Garner, y 'Un estel fugaç', que se proyectará el próximo día 10.

"Las películas están teniendo una muy buena acogida, vemos que interesan, algo que sospechábamos cuando hacíamos la programación, con colas en muchas sesiones y un ambiente increíble, que pensamos que continuará en el tramo final del festival", ha señalado.

No ha obviado, tampoco, que uno de los objetivos del festival es, justamente, "llamar a nuevos públicos", en un momento en el que es "complicado" que la gente llene las salas y "si son documentales, todavía más".

Sin embargo, Petrus ha considerado que el DocsBarcelona es la demostración de que un documental "no es solo una entrevista filmada, sino que las películas cuentan historias muy diferentes, de formas muy diferentes y esto gusta".

En estos días, se han podido ver tres películas danesas como 'Globusmania', con coproducción catalana, dirigida por Sissel Morell Dargis; 'Echo of You', de Zara Zerny, y 'Daughter of Genchis', de Kristoffer Juel Poulsen.

Anna Petrus ha comentado que 'Globusmania' es una película "muy especial, muy fresca e incluso gamberra", que muestra la "pasión absoluta" de una sociedad secreta de fabricantes de globos aerostáticos en las favelas de Brasil, dispuestos a "sacrificarlo todo para hacer volar sus creaciones ilegales".

'Echo of You' presenta a varias personas de entre ochenta y noventa años, incluso alguna centenaria, que hablan con "franqueza" sobre el amor, la soledad, el duelo, la vida o la muerte, un sector de la población "infrarrepresentado en el cine".

Petrus ha destacado que en la sesión de anoche había mucha gente joven, algo que también ha valorado muy positivamente.

Por otra parte, mañana se programará 'Daughter of Genghis', protagonizada por una mujer de 33 años, líder de una organización mongola ultranacionalistsa, formada únicamente por mujeres, que buscan "limpiar Mongolia de la corrupción y opresión china" y retornarla a la "supuesta nación gloriosa de la época de Genghis Khan".

Otros documentales que se verán en las próximas horas son 'Mambar Pierrette', sobre el inicio del curso escolar en la ciudad camerunesa de Douala, donde una larga hilera de clientes acuden a la modista Mambar Pierrette para que les prepare su ropa, aunque también es una confidente para ellos.

Asimismo, se podrá ver '10e Chambre', de Raymond Depardon, el premio de honor de este año junto con su compañera Claudine Nougaret, y 'Rosinha and other wild animals', película portuguesa dirigida por Marta Pessoa, en la que se cuestiona el colonialismo luso. EFE

