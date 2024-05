El debate sobre pactos para investir a Illa o Puigdemont marcan la recta final de campaña

Barcelona, 7 may (EFE).- Con las últimas encuestas vaticinando de manera unánime la victoria del candidato del PSC, Salvador Illa, en las elecciones catalanas del 12 de mayo y una tendencia al alza del cabeza de lista de JxCat, Carles Puigdemont, el foco en esta recta final de la campaña se centra en los pactos postelectorales.

La incertidumbre sobre si la probable victoria de Illa será suficiente para ser president alimenta, en las filas de JxCat, la sensación de que Puigdemont puede disputarle la investidura, siempre y cuando obtenga un resultado considerable y luego sea capaz de articular la mayoría imprescindible de apoyos parlamentarios.

Hace días que los candidatos ofrecen pistas sobre cuáles pueden ser los acuerdos a los que intenten llegar tras el 12M, con dos protagonistas en el centro: Illa, que abre la puerta a gobernar en solitario o en coalición con ERC y los comunes, y Puigdemont, que ofrecerá a Esquerra, pero no a la CUP, compartir Govern.

Así lo ha explicado este martes Puigdemont, que ha participado en el tradicional ciclo de ruedas de prensa que organiza EFE con candidatos a la presidencia de la Generalitat.

"No veo a la CUP, francamente, formando parte del gobierno que yo presida, no les haré una oferta de gobierno. No creo que se sintiesen muy halagados de que les hiciese una oferta para entrar en un gobierno presidido por mí. La conversación duraría segundos, hemos de ser realistas", ha comentado.

A su vez, ha instado a ERC a "aclarar" si participaría en un "tripartito" con el PSC y los comunes, después de que Illa dijera que ve "posible" esta coalición de izquierdas.

Illa, que se ha reunido con el histórico dirigente de CDC Miquel Roca, ha prometido, en un coloquio organizado por El Periódico, que si es presidente impulsará un plan para recuperar las sedes sociales de empresas que se fueron por el 'procés'.

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha salido al paso de los sondeos que le pronostican un retroceso que lo relegaría a la tercera plaza y ha advertido desde la Cadena SER: "Si fuera por las encuestas, hoy Alberto Núñez Feijóo sería presidente del Gobierno".

En el desayuno informativo organizado por La Vanguardia, el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha exigido a Illa "seriedad, respeto a la palabra dada y que rompa con el separatismo" si aspira a contar con el apoyo de su formación tras las elecciones.

El candidato de Vox, Ignacio Garriga, la cabeza de lista de la CUP, Laia Estrada, y el número uno de CS, Carlos Carrizosa, han dedicado buena parte del día a preparar el debate electoral de TV3 y Catalunya Ràdio de este martes por la noche.

También lo ha hecho la cabeza de lista de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, que ha delegado el mensaje del día en el candidato de los comunes a las elecciones europeas, Jaume Asens, quien ha advertido del peligro de que tras el 12M se forme "un gobierno del asfalto" del PSC y Junts, que impulse el Hard Rock y la B-40. EFE

