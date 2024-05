El Constitucional ratifica su doctrina y mantiene cerrada la vía para investigar crímenes del franquismo

El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado su doctrina al inadmitir el recurso de amparo que presentó un hombre contra las resoluciones judiciales por las que se archivó su querella por torturas durante el franquismo, decisión que mantiene cerrada la vía para investigar los crímenes de la dictadura. Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha considerado que no se ha lesionado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Los magistrados del ala progresista María Luisa Balaguer y Ramón Sáez han anunciado que emitirán un voto particular contra la decisión adoptada por la mayoría. El tribunal se ha reunido este martes para deliberar si debía valorar o no la incidencia que la Ley de Memoria Democrática de 2022 pudiera tener en dicho derecho fundamental. La mayoría de magistrados ha considerado que no es necesaria revisar ni matizar la doctrina que ya fijó el propio TC en 2021. DOCTRINA DEL TC En aquella ocasión, el Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por el histórico dirigente comunista Gerardo Iglesias por presuntos delitos de lesa humanidad durante la dictadura franquista atribuidos a un policía, por la atipicidad de las conductas denunciadas, la prescripción de los posibles delitos y la validez de la Ley de Amnistía. Para desestimar el recurso, el tribunal se apoyó en la inexistencia de la vulneración denunciada --derecho a la tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba pertinentes-- por Iglesias, que pretendía que se investigaran sus denuncias de lesa humanidad. Aquel auto contó con los votos particulares de tres magistrados: Juan Antonio Xiol, Encarnación Roca y María Luisa Balaguer.