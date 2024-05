El CIS pide a la Abogacía del Estado que recurra el expediente de la JEC por su encuesta sobre el paréntesis de Sánchez

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha pedido a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) por el que se abrió expediente al centro y a su presidente, José Félix Tezanos, por su encuesta urgente sobre el periodo de reflexión de Pedro Sánchez, un trabajo del que no se informó a la JEC y que al final incluyó estimación de voto estando en pleno periodo electoral para las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Así lo ha anunciado el instituto demoscópico público tras recibir este martes la notificación del acuerdo adoptado por el organismo arbitral en su reunión de este lunes, a raíz de la denuncia presentada por el PP. El organismo que preside el sociólogo socialista niega los incumplimientos legales que le achaca la JEC y alega que en aquella encuesta flash no se preguntó por la intención de voto para las elecciones catalanas ni para las europeas. Según destaca, únicamente se incluyeron preguntas sobre el voto en unas generales similares a las que realiza en sus barómetros mensuales. "Hay que recordar que actualmente no hay convocadas elecciones generales, ni, por lo tanto, existe obligación alguna para el CIS en lo concerniente a los períodos electorales de este tipo de comicios", se defiende el centro en un comunicado. Añade que, en cualquier caso, el CIS publicó en su web los resultados del estudio sobre el parón de Sánchez a las dos de la tarde del 29 de abril, "mucho menos tiempo que las 48 horas hábiles exigidas" por el artículo 69.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).