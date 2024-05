Declaran culpable a guardia civil acusado de allanar varias veces la casa del subdelegado en Cuenca y robar en ella

El jurado popular ha declarado, por unanimidad, culpable al guardia civil C.P. de allanar varias veces la vivienda del subdelegado del Gobierno en Cuenca en 2020, J.R.C., y de hurtar 45 euros de bolsos de las pertenencias de la pareja de esta autoridad. Unas dos horas ha durado la deliberación del jurado del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cuenca, compuesto por cuatro mujeres y cinco hombres. De los hechos que se han planteado en el veredicto, el jurado ha considerado probado la gran mayoría de ellos por unanimidad, con la excepción de la intención del allanamiento, que ha tenido objeciones de dos de los miembros del jurado. Por otro lado, el jurado no ha considerado probados los episodios de ansiedad mencionados por la pareja del subdelegado, por los que se pedía responsabilidad civil, al no existir prueba documental. Leído el veredicto, el Ministerio Fiscal ha confirmado la petición de condena por los delitos de allanamiento continuado de morada y hurto, por los que el guardia civil podría ser condenado a un año de prisión y a doce años de inhabilitación, mientras que la defensa ha anunciado ya su intención de recurrir la decisión judicial. El jurado ha confirmado que no se opone a un posible indulto ni a la suspensión de la pena si se cumplen los requisitos.