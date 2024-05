BBVA pide al juez que investiga su relación con Villarejo acceso a informes periciales

Madrid, 7 may (EFECOM).- BBA ha pedido al juez que investiga la relación del banco con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo acceso a dos informes periciales con archivos y documentos que afectan a clientes, inversores y otras personas que no tienen relación alguna con el caso.

En el recurso de reforma al que ha tenido acceso EFE, el banco indica que los derechos de estas personas "pueden verse afectados de no adoptarse las cautelas necesarias en la incorporación a la causa del producto del trabajo de los peritos".

El único motivo por el que la información de estos terceros forma parte del universo de archivos en bruto entregado a los peritos es "la mera coincidencia casual de nombres, apellidos u otras circunstancias o datos personales con los de alguno de los interesados en esta causa".

Está en juego también "el derecho de defensa" de BBVA, ya que entre la documentación entregada a los técnicos Fernando Lacasa y Julián Sotos figuran correos electrónicos de los abogados del banco.

Ambos se incorporaron a la causa en noviembre de 2023, por lo que no han intervenido en el procedimiento, no tienen acceso al mismo y no conocen lo acontecido durante la fase de instrucción; no están por tanto en posición de saber si un documento tiene efectivamente relación con los hechos investigados en el procedimiento o se refiere a personas ajenas al mismo.

Además, no son juristas, por lo que no tienen capacidad para determinar si determinada documentación puede afectar a los derechos de las partes o de terceros ajenos al procedimiento, añade el escrito.

De ahí que BBVA solicita acceso a los informes para poder formular las alegaciones pertinentes antes de que la documentación quede unida a la causa "y se vulneren irremediablemente los derechos del banco o de terceras personas".

El juez García Castellón investiga la operación "Trampa", novena pieza separada del "caso Villarejo" que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.

A mediados de 2019 acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano. EFECOM

