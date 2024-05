Azcón rechaza una reunión bilateral con el Gobierno por la ley de memoria: es electoral

Zaragoza, 7 may (EFE).- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado este martes, por "electoralista", una reunión bilateral con el gobierno central para tratar sobre la derogación de la ley de memoria democrática de la comunidad tras el informe de la ONU que denuncia que se invisibiliza a las víctimas del franquismo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que convocaría a Aragón a una reunión bilateral para tratar la cuestión, pero a juicio de Azcón esta "no busca la verdad" sino que es "un acto electoral", y el gobierno aragonés, ha enfatizado, "no está para bromas".

"El Gobierno de Aragón no está para que intenten tomarnos el pelo desde el Gobierno de España", ha dicho Azcón, quien a pesar de la insistencia de la prensa, ha rehusado decir con claridad que el ejecutivo regional no acudirá a ese encuentro, ya sea de la comisión bilateral Aragón-Estado o de conciliación, pero ha reiterado que el Gobierno de Aragón no está dispuesto a participar "en ningún teatro político".

Para Azcón, tiene que ver "con la excitación del Partido Socialista" en periodo electoral para ocultar los problemas "políticos, de corrupción, personales y familiares" del presidente, Pedro Sánchez.

Azcón ha acusado al PSOE de "resucitar a Franco" siempre que hay elecciones y a Torres, de no querer dialogar, por lo que le ha invitado a "reflexionar", como hizo Sánchez, al subrayar que la comisión bilateral entre ambas administraciones tiene que convocarse con un orden del día para hablar "de los problemas reales de los aragoneses", como la mejora de la financiación, las infraestructuras hidráulicas pendientes o el impulso del corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Para el presidente de Aragón, es "evidente" que el ministro no tiene ánimo de dialogar cuando se da a conocer antes a los medios de comunicación que al propio Gobierno de Aragón el informe de la ONU y ha insistido en que es "incomprensible" que se haya hecho un escrito de estas características sin dar audiencia al gobierno aragonés.

Además, el presidente ha tachado de "inverosímil" que se critique que la derogación se aprobara por lectura única al ser un procedimiento que también utilizan las Cortes Generales y ha instado al ministro explicar por qué las Cortes de Aragón, elegidas democráticamente, no pueden derogar una ley.

Azcón ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la ampliación del centro de innovación tecnológica de Zaragoza de Vueling, donde ha coincidido con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha explicado que ese encuentro entre el ejecutivo central y el aragonés es un paso para acercar posturas en torno a la derogación de la ley de memoria democrática.

Beltrán ha explicado que precisamente hoy el Consejo de Ministros trata el siguiente paso, la invocación del artículo 33.2 de la ley del Tribunal Constitucional para poder convocar una reunión de conciliación en torno a la derogación de la ley de memoria democrática, que para Beltrán no respeta todos los principios del derecho al aprobarse en lectura única, sin oportunidad de debatir.

El objetivo de esa reunión para el Gobierno central, ha apuntado, es trasladar personalmente al de Aragón las dudas sobre la constitucionalidad de la ley de derogación y "lo razonable -ha remarcado- es que acudieran".

En el caso de que el Gobierno de Aragón no acuda a esa cita, Beltrán ha confirmado que el siguiente paso sería el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de derogación. EFE

anh/ipl/lml