Álvarez (UGT): Si la CEOE no se suma a la reforma del subsidio será por razones políticas

(Actualiza la EC2138 con más información sobre el foro)

Santander, 7 may (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, espera que este mismo martes los sindicatos y el Gobierno lleguen a un acuerdo para la reforma del subsidio del desempleo y ha opinado que si la patronal no se suma será "por razones políticas".

"Todo está en marcha para llegar a un acuerdo. No sé si va estar la CEOE o no pero desde luego si no está será por razones políticas, no será por el contenido", ha dicho Álvarez, en el Foro Ser Cantabria.

El dirigente de UGT ha defendido el contenido de un acuerdo que, a su juicio, "favorece al país y también a las empresas" porque habla de protección, pero también de recolocación de las personas que están en el desempleo.

Según Álvarez, España no puede pensar que con un 10 o un 12 por ciento de paro ha llegado al pleno empleo. "Eso es un absurdo y lo que hay que hacer ahora es orientar a las personas que están en desempleo, formarlas y que pueden optar a uno de sus maravillosos empleos, que luego son menos de los que dicen", ha añadido.

El acuerdo, ha recordado, prevé proteger a las personas de más de 52 años manteniendo el 125 % de alta a la Seguridad Social y compatibilizar subsidios con empleo.

Álvarez ha destacado también que el acuerdo va a permitir extender el subsidio agrario a todo el país, una medida que en su opinión ayudará a fijar población en la España vaciada.

"Hay mucha menos Andalucía vaciada que en las Castillas y en parte tiene que ver con la posibilidad de las que personas que trabajan en las tareas agrarias puedan sumar un subsidio que les permita mantenerse", ha subrayado.

El Ministerio de Trabajo avanzó este lunes que el acuerdo con los agentes sociales era inminente, aunque reconoció que había aspectos que para los empresarios suponían "líneas rojas".

Álvarez ha recordado que España ha superado por primera vez los 21 millones de personas de alta en la Seguridad Social, de los que más de 10 millones son mujeres, la contratación ha pasado de una temporalidad brutal a una estabilidad que equipara a España con su entorno.

Como han defendido los sindicatos en este Primero de Mayo, cree que es el momento de avanzar en las reformas y para reducir el tiempo de trabajo, que "no se toca desde hace 40 años", por la vía legislativa y no a través de la negociación colectiva.

A los "agoreros" que dicen que eso va a impedir a España ser competitiva y que las empresas se van a ir a producir fuera del país, les ha recordado que los sectores que mantienen las 40 horas son la hostelería y el comercio, que no se van a marchar.

Otra de las grandes demandas sindicales es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, para dar el "salto de calidad" que necesita España como país.

El secretario general de UGT ha hecho un "llamamiento especial" a la participación en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio para "frenar a la extrema derecha" que quiere acabar, ha dicho, con las libertades.

Ha puesto el ejemplo del presidente argentino, Javier Milei, que "habla de dictadura" en España y ha llevado un paquete de medidas al Parlamento de su país que "prácticamente acaba con la separación de poderes".

Y ha recordado, de paso, que en Argentina nadie está pidiendo elecciones porque reconocen que Milei ganó en las urnas, mientras en España se sigue cuestionando la legitimidad del Gobierno.

Sobre las elecciones catalanas, considera interesante que más del 40 por ciento de los votantes no haya decidido su voto y ha opinado que esa es la prueba de que Cataluña está en "un nuevo ciclo", que va a llevar a su "integración en una España potente".

En el foro ha hablado también de su futuro al frente de UGT, que dirige desde 2016. Aunque a sus 68 años cree que es "razonable pensar en la jubilación" aún no sabe si se va a presentar al próximo congreso, una incógnita que va a despejar, ha dicho, en septiembre o en octubre.EFECOM

lcj/sgb

(Foto)