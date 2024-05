12M- La JEC aclara que TVE debe compensar esta semana a los rivales de Illa con entrevistas en 'prime time' como Sánchez

La Junta Electoral Central (JEC) ha confirmado que la entrevista con el presidente Pedro Sánchez que RTVE emitió el pasado lunes tras su periodo de reflexión altera el reparto de tiempos del plan de cobertura para las elecciones catalanas del próximo domingo, por lo que insta a la corporación pública a compensar esta semana a los rivales del PSC con entrevistas en horario de máximo audiencia. Esa entrevista fue denunciada por ERC y el PP, que incluso llegaron a pedir que no se emitiera, aunque sus denuncias llegaron tarde. En una resolución enviada este martes y recogida por Europa Press, la JEC recuerda que RTVE, como medio público, estaba sujeta a un plan de cobertura durante la campaña electoral de las catalanas, en el que los tiempos de entrevistas y de informativos están tasados para preservar la neutralidad. El organismo arbitral asume que estas previsiones "no son óbice para que puedan producirse hechos informativos relevantes que merezcan la atención de un medio público y que den lugar a su legítima cobertura informativa al margen de los planes aprobados", y por ello no cuestiona la entrevista. Pero la JEC discrepa de RTVE y subraya que las palabras del líder del PSOE en aquella entrevista tiene su incidencia en la campaña electoral catalana, por lo que insta a compensar al resto de contendientes en condiciones similares, con "entrevistas en análogo formato y horario y con una duración proporcional a los resultados alcanzados por cada una de ellas en las últimas elecciones equivalentes".