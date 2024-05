Urtasun afea a Illa equidistancia respecto a la supresión del Premio a la Tauromaquia y le reta a apoyar la medida

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado al candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, que manifieste su apoyo a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, dado que no vale la "equidistancia": "o se está con el futuro de la sociedad o se defiende el maltrato animal". Así lo ha trasladado en rueda de prensa después de que Illa haya abogado este lunes por más consenso y respeto en las decisiones sobre la tauromaquia, una vez que el departamento de Urtasun anunciara la pasada semana la retirada de este galardón. El ministro, que ha apreciado una crítica por parte del líder del PSC a su decisión, ha defendido que Sumar tiene un compromiso "inequívoco" con "el bienestar animal". "Una cosa le quiero decir al señor Illa y es que no se puede estar en dos posiciones a la vez. Estos días hemos escuchado voces del PSOE yendo en direcciones distintas, sabemos que tienen un debate, pero desde Sumar lo tenemos muy claro, o se está con el futuro de la sociedad española, o se defiende el maltrato animal", ha insistido para, a continuación, retar a Illa a que les acompañe en la defensa del bienestar animal. LOS COMUNES SON GARANTÍA PARA UN GOVERN DE IZQUIERDAS Respecto a los comicios catalanes, Urtasun ha señalado que los sondeos muestran que "no va a haber mayoría independentista" y que "es la hora de las izquierdas" en esta comunidad y ha reprendido a Illa, dado que a su juicio sigue sin cerrar la puerta a un pacto con Junts. "Abrir la puerta a acuerdos con Junts en Cataluña es abrirla a los que han sistemáticamente boicoteado una fiscalidad más justa en Cataluña (...) A aquellos que recortaron masivamente la sanidad pública", ha denunciado el porgtavoz de Sumar. Frente a ello, ha defendido abrir una "nueva etapa" en Cataluña y garantizar la "estabilidad política" que sólo puede venir "de la mano de un acuerdo de las izquierdas", en alusión a un acuerdo entre PSC, ERC y 'comunes'. Al respecto, ha reivindicado que para garantizar una mayoría de izquierdas en Cataluña la mejor opción es la papeleta de los 'comunes', que es la única que sin ambigüedades está apostando por esta fórmula de gobierno. En el socio minoritario del Ejecutivo desgranan que todas las encuestas dan como vencedor al PSC y que su opción ahora es contener una dinámica de voto útil hacia Illa, convencidos de que mayor fuerza a los comunes es garantía de un Govern tripartito y progresista. En este sentido, no aprecian que la reflexión y confirmación de continuidad de Sánchez esté teniendo un efecto de arrastre del PSC sino el llamamiento al voto útil.