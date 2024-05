UNRWA España: se obliga a evacuar a la población de Rafah a zonas destruidas y sin agua

Madrid, 6 may (EFE).- La directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha denunciado que cuando Israel insta a la población palestina de Rafah a evacuar a dos "zonas humanitarias", Al Mawasi y Jan Yunis, son lugares destruidos, sin agua, ni infraestructuras o lugares sobreocupados donde no caben ya más personas.

La representante de la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina en España ha explicado que "se compra" el relato a Israel cuando se piensa que se está trabajando para evacuar a 100.000 personas a zonas seguras para darles cobijo y cubrir sus necesidades.

"Jan Yunis es una zona absolutamente destruida; no hay nada, no hay servicios, no hay agua, no hay infraestructuras para alojar esta población y la zona de Al Mawasi está ya absolutamente superpoblada de otros desplazados, todo el espacio está cubierto con tiendas de campaña y plásticos y ya no caben más personas".

Para Martí, la realidad es que se está "forzando y obligando" a desplazarse a esta población de los lugares en los que se encuentran (con clínicas de salud, almacenes de ayuda humanitaria y 9 refugios donde se alojan miles de personas) y "esto es una violación del Derecho internacional humanitario".

Para que no lo fuera -ha añadido- deberían ponerse de acuerdo todos los actores implicados, "desde el Ejército israelí, los grupos armados que operan en Gaza y las agencias humanitarias. Y esto no está siendo así".

"Cuando veo los titulares y escucho a los medios de comunicación decir que se está evacuando a la población y se les está llevando a zonas humanitarias se me ponen los pelos como escarpias porque realmente no está pasando eso y es una forma de comprar la narrativa israelí para que nos quedemos todos tranquilos de que se está poniendo la gente a salvo", ha aseverado.

Miles de palestinos en la localidad sureña de Rafah han recibido mensajes instándolos a evacuar a la zona de Jan Yunis, haciendo saltar las alarmas ante la posibilidad de que el Ejército comience pronto con su anunciada invasión terrestre en el sur de Gaza.

Para Martí, si se produce esa invasión terrestre provocará "una catástrofe humanitaria, un baño de sangre, una carnicería" mayor que estos seis meses de guerra.

La directora ejecutiva de UNRWA España ha participado en la presentación de la nueva edición del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, de la Fundación PorCausa, que se celebrará en Mérida el 9 y 10 de octubre, y que priorizará la cobertura de desplazados y víctimas del genocidio en Gaza. EFE

