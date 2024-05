Todos los grupos del Parlamento de Navarra, salvo EH Bildu, condenan el asesinato de Caballero en el 26º aniversario

Todos los grupos del Parlamento de Navarra, salvo EH Bildu, han respaldado este lunes una declaración institucional presentada por UPN para condenar el asesinato del concejal regionalista en Pamplona Tomás Caballero en el día en el que se cumplen 26 años del crimen cometido por la banda terrorista ETA. La declaración, debatida en la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, no ha prosperado ya que EH Bildu se ha abstenido y este tipo de textos requieren de unanimidad. La iniciativa de UPN pedía que el Legislativo foral se reafirmara en la "condena de todos y cada uno de los atentados terroristas de ETA y, en especial, en esta fecha tan señalada, el asesinato del portavoz del grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Tomás Caballero". Además, invitaba a la ciudadanía a "honrar su memoria y participar en cuantos actos se celebren" y pedía que el Parlamento se sumara a "la defensa de los valores de libertad, justicia y paz que defendió con su vida Tomás Caballero y que sigue siendo igual de necesario defender tras la derrota de la banda terrorista ETA". El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha criticado que "EH Bildu ha hecho lo de siempre y se ha abstenido, desgraciadamente". "Asiron -alcalde de Pamplona- es incapaz de condenar el terrorismo, es incapaz de condenar el asesinato de Tomás Caballero. El cinismo de EH Bildu es absoluto y ya vale", ha censurado. Además, Esparza ha señalado que "la actitud del Partido Socialista es más que reprochable". "No se puede blanquear, no se puede normalizar a una formación política como EH Bildu que, 26 años después, es incapaz de asumir y de llamar a las cosas por su nombre, de llamar al terrorismo terrorismo y, desde luego, de condenarlo, condenar el asesinato", ha indicado. Esparza ha trasladado su cariño y apoyo a la familia de Tomás Caballero. El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha condenado el asesinato de Tomás Caballero y ha tenido "un recuerdo para él y para su familia en este aniversario en el que una persona que defendía la libertad y la democracia por medio de la palabra fue asesinado por la banda terrorista ETA y hoy volvemos a reiterar nuestra más absoluta condena". Además, ha considerado que la abstención de EH Bildu es "un error ético, un error político y un error personal". "Esto es lo que decimos cuando decimos que les falta un recorrido ético. No se puede avanzar si no avanzamos todos y no damos pasos. Hemos reconocido pasos de la izquierda abertzale pero casos como el de hoy bloquean cualquier tipo de avance en el sentido de gobernar juntos. Entendemos que se pueden pactar los Presupuestos para mejorar la vida de los ciudadanos, pero cuestiones éticas como esta no las entendemos, no las compartimos y las condenamos", ha afirmado. Sobre el hecho de que el PSN haya facilitado la Alcaldía de EH Bildu en Pamplona, Alzórriz ha indicado que en el acuerdo entre las dos formaciones "reconocen el daño causado, asumen que hay que reparar a las víctimas del terrorismo de ETA, asumen a las víctimas de ETA como víctimas del terrorismo, y por lo tanto sí que hay pasos que dejan muy a las claras que el camino no tiene por qué quedarse en lo que hoy ha pasado, sino que hay personas dentro de Bildu que tienen un recorrido de más largo recorrido y que por lo tanto sí que hay visos de que se puedan condenar este tipo de hechos". La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "la semana pasada en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona ya se presentó una declaración similar, nos posicionamos claramente leyendo nuestro propio texto, y nuestro compromiso en favor de la paz, de la reconciliación, ampliando derechos y libertades es incuestionable, conocido por todo el mundo". "Vamos a seguir trabajando por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, expresando nuestro reconocimiento a todas ellas, también a las víctimas de ETA y también, cómo no, a Tomás Caballero. Esa es nuestra postura y creo que quedó meridianamente clara", ha señalado. Preguntada expresamente sobre por qué EH Bildu se ha abstenido, Aznal ha respondido que ha sido "muy clara cuando he dicho cuál es la postura de EH Bildu, conocida de sobra por todo el mundo". "Nada ni nadie nos va a distraer de seguir trabajando en este sentido. Es indiscutible nuestro compromiso con todas las víctimas, lo he dicho y creo que la pregunta queda de sobra contestada", ha insistido. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha enviado su "apoyo" a la familia de Caballero y ha indicado que su formación acudía al acto de homenaje en el cementerio de Pamplona. "Estamos donde siempre hemos estado, en el reconocimiento de todas las víctimas y en ese reconocimiento y acompañamiento ente caso a la familia de Tomás Caballero", ha afirmado. Preguntado sobre la abstención de EH Bildu, Pablo Azcona ha indicado que "hay tres contextos victimológicos, las víctimas de la represión franquista, las víctimas del terrorismo, especialmente el de ETA, y las víctimas de la extrema derecha y de violencia policial", y ha pedido "al conjunto de los grupos que sean capaces de reconocer esos tres contextos". La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha indicado que "lamentablemente se ha vuelto a evidenciar que sigue habiendo representantes en esta Cámara que no han dado un paso democrático importante y que, por desgracia, tienen una incidencia muy importante en la política de esta Comunidad, van de la mano del Gobierno, del resto de partidos autodenominados progresistas, con el Partido Socialista de Navarra a la cabeza". García Malo ha considerado que "estos pactos y esta normalización son un retroceso para nuestra democracia" y ha animado a la sociedad navarra a que "siga condenando el terrorismo y defienda la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación". El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha tenido un "recuerdo cariñoso a la familia y amigos" de Tomás Caballero en el aniversario de su asesinato. La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha recordado también a Tomás Caballero y se ha solidarizado con su familia y con las familias del resto de asesinados. "La declaración ha sido rechazada por la abstención de EH Bildu, como era de esperar", ha señalado. Por otro lado, ha mencionado unas declaraciones de la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, "en las que dice que no se ve pactando ni con Bildu ni con Vox", y le ha respondido que "se ha olvidado del carácter democrático que caracterizaba a UPN". "Comparar a Vox, cuyo fundador, el señor Ortega Lara, es una víctima del terrorismo, con Bildu, que es el partido que acoge en sus filas a terroristas de ETA, no nos parece ni procedente ni ético, nos parece miserable. Le aconsejamos a la señora Ibarrola que sea prudente con sus comentarios, que no deje escapar declaraciones totalitarias y discriminatorias", ha señalado.