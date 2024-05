Sumar exige al PSOE aprobar la despenalización de los delitos de opinión para avanzar de cara a derogar la Ley Mordaza

El portavoz de Sumar en el Congreso, Ernest Urtasun, ha exigido este lunes al PSOE desbloquear de inmediato en el Congreso la proposición de ley para despenalizar los denominados delitos de opinión como las injurias a la corona. De esta forma, ha defendido que esta actuación permitiría avanzar de cara a propiciar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'. También ha refirmado la petición al ala socialista de proceder mañana, en el seno del Consejo de Ministros, al reconocimiento del Estado palestino para así impulsar dicho estatus el próximo debate en la Asamblea General de Naciones Unidas. EL GOBIERNO DEBE SALIR DE LA PAUSA Y ACTUAR En rueda de prensa este lunes, el portavoz de Sumar ha aludido a que pasado la fase de meditación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su continuidad el Gobierno "ya no puede estar en un momento de pausa". "Ya no estamos en el momento de la reflexión, estamos en el momento de gobernar y de la acción", ha agregado para demandar de nuevo la derogación de la Ley Mordaza, que es un aspecto "largamente prometido" por la izquierda. En este sentido, ha remarcado que se puede impulsar medidas en materia penal y demanda desbloquear la Proposición de Ley registrada por el grupo plurinacional para despenalizar los delitos de opinión, dado que en diciembre se tomó en consideración en el Congreso y se encuentra ya en la Comisión de Justicia, donde acumula diversas prórrogas del periodo para registrar enmiendas. La iniciativa pide suprimir las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales, además de eliminar el enaltecimiento del terrorismo para evitar condenas a cantantes y artistas para, en su lugar, incluir un agravante que pauta alevosía en delitos de humillaciones o vejaciones a víctimas. Urtasun ha argumentado que esta medida permite suprimir una parte penal que ha servido para encausar a artistas y otras actividades, de cara a abordar la derogación de la Ley 'Mordaza' y sus efectos a la hora de pautar sanciones administrativas. "Nosotros seguimos trabajando en la parte de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana intensamente con los socios para encontrar un acuerdo y creo que además esas conversaciones avanzan a buen ritmo. Pero hoy lo que queríamos poner el foco es que hay una parte que es la derogación de la parte penal, que eso ya está tomado en consideración y que está en el Congreso y que mañana mismo podríamos tomar la decisión de derogarla", ha ahondado Urtasun. ESPAÑA DEBE HACER LOS DEBERES Y RECONOCER A PALESTINA Por otro lado, Urtasun ha manifestado que hay perspectivas de que la Asamblea General de la ONU dé su aval a que Palestina sea "miembro" de Naciones Unidas. Por tanto, ha insistido que España debe llegar a esta cita con los "deberes hechos" y contar ya con el reconocimiento del Estado palestino. "Entendemos los esfuerzos que ha hecho el presidente del Gobierno para tratar que ese reconocimiento viniera de la mano de más países, pero ya no podemos esperar más", ha agregado para agregar que han mantenido sucesivos contactos con su socio y se limitan a insistir en aprobar esta medida mañana. Por otro lado, ha subrayado respecto al conflicto con el Gobierno argentino y sus críticas a unos comentarios de Óscar Puente sobre el presidente Javier Milei, Urtasun ha puesto el acento en que la reacción del PP "está fuera de lugar", pues en vez de situarse del lado de un gobierno democrático europeista lo hace con uno reaccionario",