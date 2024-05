Sémper denuncia un "bulo" sobre las leyes de memoria de varias CCAA: No es un informe de la ONU sino de tres relatores

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha denunciado este lunes un "bulo" con la memoria democrática y las llamadas leyes de concordia que impulsan PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, ya que, según ha dicho, no hay un informe de la ONU sino de tres relatores que, "de manera independiente y autónoma, toman la decisión de escribir" ese documento. "A estas alturas ya todos sabemos que ese informe no está impulsado por la ONU", ha sentenciado. Ese informe de tres relatores de la ONU que se conoció el pasado viernes instaba al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista". Al ser preguntado qué opina de ese informe y si el PP pretende postergar la aprobación de esas leyes de memoria autonómicas a después de las elecciones europeas de junio, Sémper ha indicado que esas tramitaciones se harán conforme a sus plazos y sus reglamentos, y ahí "la dirección nacional" del PP "ni entra ni sale" porque es "una competencia autonómica". "Ahora bien, hemos asistido estos días a un bulo también. No estamos hablando de un informe de la ONU, estamos hablando de tres relatores que, de manera independiente y autónoma, toman la decisión de escribir un informe. Y a estas alturas ya todos sabemos que ese informe no está impulsado por la ONU", ha manifestado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP.