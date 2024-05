Robles dice que Putin no tiene "ningún tipo de límites" y los aliados "tienen que estar más unidos que nunca"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este lunes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "no va a parar en ponerse ningún tipo de límites", añadiendo: "Precisamente por eso, los países aliados, tanto de la UE como de la OTAN, tenemos que estar más unidos que nunca en ese firme compromiso por la paz". Robles ha visitado esta mañana el acuartelamiento 'Sangenís' del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 del Ejército de Tierra, en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba, y después el Hospital de la Defensa de la capital aragonesa. En 'Sangenís' ha declarado a los medios de comunicación que desconoce las últimas declaraciones de Putin, indicando a continuación que "Ucrania es un país que está siendo invadido por Putin, que está cometiendo grandes masacres en Ucrania", recalcando el "compromiso" de España para "apoyar a Ucrania". Ha comentado que en 'Sangenís' están recibiendo formación combatientes ucranianos, "que están defendiendo no solamente la integridad de Ucrania, sino los valores democráticos". "Nadie puede olvidarse de quién es Putin y no puede haber, en este caso, ningún tipo de ambivalencia", ha proclamado Robles, añadiendo que Putin es "el único responsable de lo que está ocurriendo en Ucrania, de las vidas que se están perdiendo en Ucrania, de muchísimos civiles muertos". La titular de Defensa ha aseverado que "España va a estar apoyando a Ucrania" junto con la UE y la OTAN, tras lo que ha enfatizado que ya ha llegado a Ucrania un grupo de misiles Patriot enviados por el Gobierno de España. "Llegó la semana pasada y en esto trabajamos coordinadamente con nuestros aliados porque entendemos que Ucrania está defendiendo su integridad". Ha explicado que estos misiles Patriot son para la defensa antiaérea, "para defenderse de los ataques que están sufriendo", observando que "Rusia está utilizando, incluso, bombas de racimo y todo tipo de material contra la población civil". Con los Patriot, Ucrania "tiene una capacidad para defender a la población civil". MISIÓN EN LÍBANO Margarita Robles ha aludido también a la misión de las Fuerzas Armadas de España en Líbano, manifestando su orgullo por el trabajo que realizan, en "una misión complicada y muy difícil". Ha comentado que la Brigada Aragón conoce "muy bien" el terreno: "Son grandes profesionales", ha asegurado, haciendo notar que la situación en Líbano es "preocupante". Ha confiado en que "haya un alto el fuego pronto", recalcando que "el Gobierno de España ha repetido hasta la saciedad que tiene que haber un alto el fuego inmediato", subrayando "el compromiso de España con la paz y con Naciones Unidas". VISITA A 'SANGENÍS' Robles se ha expresado así al término de su visita al acuartelamiento 'Sangenís' donde ha conocido los trabajos de las unidades del Regimiento de Pontoneros, como la construcción de puentes. Ha inspeccionado, asímismo, un vehículo de detección de explosivos, acompañado por un dron y un cánido --de nombre Lord--, así como diverso material explosivo --inutilizado-- con el que se forman los aproximadamente 600 militares de 'Sangenís'. También ha supervisado una práctica de inmersión en una piscina con todo el equipo, de los equipos de buceo, y ha subido en un puente móvil 'Mam', manejado por pontoneros y que se desplaza con la fuerza de una nave motorizada por el río Ebro, que también se emplea para entrenar. Al término, ha visitado el comedor, donde se ha dirigido a tropa, suboficiales y oficiales, ante quienes ha resaltado sus "capacidades y profesionalidad", haciendo hincapié que este es un momento de "guerras convencionales", como es el caso de Ucrania "que es como la primera guerra mundial". Ha dejado claro su orgullo por las Fuerzas Armadas y ha comentado que ha viajado en varias ocasiones a Letonia, donde ha visto a los pontoneros españoles construir puentes. "España y su Ejército de Tierra no tienen nada que envidiar a los ejércitos de otros países e, incluso, somos un ejemplo en muchas materias", ha continuado Robles, subrayando que "lo que se realiza en Pontoneros es algo muy especial". Antes de visitar el Hospital Militar de Zaragoza, ha comentado que en este centro sanitario están siendo atendidos varios militares ucranianos, algunos de los cuáles han perdido sus extremidades.