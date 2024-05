Rego y Maíllo quieren una IU autónoma e influyente en Sumar y sus rivales en la asamblea ven "servilismo" en la alianza

Los candidatos a liderar IU en la próxima asamblea federal, la ministra Sira Rego y el exlíder de la federación andaluza Antonio Maíllo, han apostado por la relación con Sumar desde "autonomía", sin "subordinación" y ganando protagonismo dentro del frente amplio. Por otro lado, sus rivales en este proceso, el coordinador autonómico de Madrid Álvaro Aguilera y el representante del sector crítico José Antonio García Rubio, han cuestionado abiertamente esta convergencia, al asegurar que ahora la confluencia lleva a IU a tener una dinámica de "servilismo" y "claudicación" respecto al proyecto que lidera Yolanda Díaz. Así se ha puesto de manifiesto este domingo durante el debate entre los cuatro candidatos a relevar a Alberto Garzón al frente de la coordinación federal de cara a su proceso congresual, con mensajes a lograr una dirección de unidad entre los diversos sectores una vez se conozcan los votos de la militancia a las distintas candidaturas a los órganos de dirección de IU. Eso sí, en alguna fase del debate Rego y Maíllo se han dirigido algún reproche. La relación con Sumar, dentro del bloque de alianzas, ha marcado buena parte del diálogo y al respecto Rego, que es titular de Juventud por la cuota de Sumar en el Gobierno, ha defendido que IU debe ser una organización "autónoma y con soberanía", lo que no implica "aislamiento" y debe ser capaz de hablar "de tú a tú" con el resto de organizaciones sin dinámicas de "subalternidad". También ha dicho que como ministra de Sumar está muy interesada en debatir cómo se sitúa IU respecto a este espacio, de cara a tener más influencia en un espacio común con otras formaciones "hermanas", algo que es diferente a una mera coalición electoral. MAÍLLO A REGO: "QUIERO QUE SIGAS COMO MINISTRA PERO NO PUDE VOTAR" También ha asegurado que ella se posicionó a favor de hacer un referéndum a la militancia sobre la integración en la candidatura de coalición de Sumar a las europeas y que cualquier frente amplio y convergencia electoral debe sustentarse en la "horizontalidad". En todo caso, ha expresado su rechazo a dinámicas de "confederalidad" en un frente amplio dado que IU apuesta por la federalidad. Mientras, Maíllo ha remarcado que fomentar frentes amplios forma parte de la identidad de IU y que la formación debe "ganar hegemonía" en este espacio de unidad de la izquierda, sabiendo que las experiencia de las confluencias con otras organizaciones es "manifiestamente mejorable", pero en ningún caso puede llevar a tesis de "aislamiento o ruptura". No obstante, ha desgranado que los "hiperliderazgos" al final fracasan si se sustentan sobre "pies de barro" y que nadie en la organización ve satisfactorio el cuarto puesto en la lista a las europeas. "Sin alianzas estamos en la derrota", ha sentenciado al replicar a Rego que era consciente de que no había condiciones para hacer un referéndum expréss a las bases sobre la alianza con Sumar a las europeas, cuando un mes antes se propuso y no se aceptó. "Hay que construir democracia y no demagogia", ha lanzado el exlíder de IU en Andalucía para manifestar que el núcleo duro de la dirección cometió un "error" en no haber sometido en condiciones esa consulta. Acto seguido, Maíllo ha interpelado a Rego al decir que tiene una "valía formidable" y que quiere que siga como ministra por la labor que está haciendo, pero que en su caso él no pudo votar porque Garzón trajo la propuesta como "un trágala de lentejas". GARCÍA RUBIO: "TRAGEDIA" CON PODEMOS Y "FARSA" CON SUMAR Por su parte, García Rubio ha reivindicado coherencia al decir que el sector crítico a la dirección ya se opuso en su día al 'pacto de los botellines' con Podemos y ahora también cuestionan la alianza con Díaz. Así, parafraseando una cita de Karl Marx sobre las repeticiones en la historia ha espetado que la primera confluencia con Podemos primero fue "tragedia" y ahora "farsa" con Sumar, pues en ambos casos estaban basados en "servilismo". Por tanto, ha demandado una conferencia específica sobre política de alianzas y su firme voluntad de sacar a la organización del "pozo" en el que está metido. AGUILERA: SUMAR ESTÁ "HERIDA DE MUERTE" Y QUIERE "DOMESTICARLES" Mientras, Aguilera ha desgranado que la confluencia con Sumar en los comicios comunitarios sume a la militancia de IU en la apatía, dado que cuatro de los primeros puestos en la lista de Sumar se referencian con los verdes, espacio que es "otanista". Por tanto, ha desgranado que la unidad se debe sustentar en el programa, ha alertado de que no se convocó la consulta a las bases sobre la alianza con Sumar porque había riesgo de perderlo y directamente ha defendido que IU debía haber concurrido en solitario a esta cita, dado que habría logrado también de esa forma conseguir su eurodiputado. El líder de IU Madrid ha afirmado que en esa Coordinadora Federal hubo voces en la formación que aludieron a Sumar como un proyecto que "nace tocado de muerte", que cuando se apela a la "sensatez" de la unidad electoral él escucha "claudicación". Además, ha admitido que tiene la "impresión" de que la formación de Díaz está "domesticando" a IU, que les tiene "cogida la medida" en las negociaciones y que les ofrece lo mínimo que pueden aceptar sin romper, cuando la formación debe hacer un "giro" hacia la "izquierda rupturista", en vez de esperar las "migajas" de la socialdemocracia. En el plano interno, Rego ha emplazado a partir del día 15 o 16 de mayo, antes de la fase final de la asamblea, a mantener un encuentro con las distintas candidaturas para pactar una nueva dirección federal "cohesionada, fuerte" y de integración de sectores. Al hilo, ha apostado por impulsar una organización más feminista y feminizada, al cuestionar que íltimamente se está eligiendo a hombres para los puestos de responsabilidad. Maíllo ha respondido a la ministra que esa responsabilidad de lograr un pacto debe recaer en el ganador de las primarias, que hay que dejar el "yoísmo" para centrarse en equipos y que él incluso está dispuesto a abordar la opción de una dirección de unidad y "coral" justo después de que finalicen las votaciones de afiliados. Por su parte, García Rubio ha manifestado que IU debe transitar a un modelo de liderazgo compartido, similar al de los 'comunes', donde estén presentes todos los sectores de la organización y ha reivindicado que IU tiene que recuperar la capacidad de criticar al Gobierno . "No queremos tirar el Gobierno pero tampoco el programa de IU", ha sentenciado para recriminar que el PSOE no sea aún capaz de reformar el CGPJ pese al "show" de la reflexión sobre la continuidad del presidente, Pedro Sánchez. A su vez, Aguilera ha advertido de que ve a IU carente de rumbo y de nuevo ha vuelto a marcar distancias con Sumar, al afear que desde esa formación se apoye el envío de armamento a la guerra de Ucrania. También ha contrapuesto que la mayoría de la actual dirección se ha fragmentado en dos candidaturas pero comparte la misma ponencia política y que no se puede olvidar de que el PSOE es "pilar fundamental del régimen del 78".