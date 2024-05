Podemos presentará leyes en CCAA para retirar financiación pública a medios condenados por publicar 'fake news'

Podemos planteará en las comunidades autónomas donde tiene representación leyes "antibulos", consistentes en prohibir la financiación pública de medios condenados por difundir informaciones falsas, así como por delitos de odio y por vulneración del honor o contra la intimidad. Específicamente, el partido apuesta por impedir cualquier subvención de las administraciones a medios condenados por estas prácticas al menos dos veces en los últimos tres años o en tres ocasiones durante un periodo de cinco años. En Murcia ya han avanzado una propuesta normativa en este sentido. El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, ha explicado en rueda de prensa que el "lawfare" y el "mediafare" son un problema "muy grave" en España y que lo que ocurre con el entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la "última evidencia" de esta situación. En este sentido, ha manifestado que está "muy bien" que ahora el PSOE al fin esté "reconociendo" la problemática del 'lawfare' cuando lo padece en primera persona, si bien ha reprochado que antes "lo negaba", "miraba para otro lado" o incluso lo "utilizaba para sus propios intereses" cuando otras formaciones, como la suya, lo padecían incluso con mayor intensidad. No obstante, Fernández ha insistido en que tener conciencia de esta problemática "no basta" y se tiene que actuar con urgencia ante "pseudomedios" que están financiados por Gobierno autonómicos y municipales del PP. "Es el PP el que está financiado con el dinero de todos estos bulos", ha lanzado el 'número tres' de Podemos que luego sirven para perpetrar una estrategia de guerra judicial contra sus adversarios políticos. RECLAMA AL PSOE APROBAR ESTAS NORMAS EN LAS CCAA DONDE GOBIERNA De esta forma, Podemos apuesta por lanzar leyes de ámbito autonómico y aspira que, al menos, en las autonomías gobernadas por el PSOE se aprueben y en las que están bajo el control de la derecha queda "constancia evidente" de la "complicidad" del PP con estas prácticas. "Medios que han sido condenados repetidamente por difundir noticias falsas no puedan ser financiados por dinero público. Es un primer paso, sabemos que todavía hay más pasos que dar en la lucha contra el 'lawfare'", ha apostillado Fernández para, a continuación, instar al PSOE a que reaccione después de que Sánchez haya denunciado públicamente esta práctica. No obstante, el secretario de Organización de Podemos ha criticado que el PSOE, tras cinco días de reflexionar del presidente sobre la continuidad en su cargo, "no ha hecho absolutamente nada" respecto a esta problemática. "Más que un punto y aparte no ha habido ni siquiera ni un punto ni una coma (...) porque todo sigue igual", ha lamentado. INCOMPRENSIBLE "PARÁLISIS" DEL PSOE TRAS LA REFLEXIÓN DE SÁNCHEZ Frente a ello, Podemos rechaza la "inacción" y la "parálisis" del PSOE respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue empeñado en tratar de pactar con el PP la remodelación del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, Fernández ha acusado a los socialistas de "complicidad" con el PP respeto al "secuestro" del CGPJ. "Creemos que se puede empezar a hablar claramente de una evidente responsabilidad del PSOE", ha denunciado el dirigente de Podemos. En contraposición, ha reivindicado que Podemos sí ha reaccionado con el registro de una proposición no de ley para la renovación del CGPJ, que abre la puerta a elegir vocales por mayoría absoluta en segunda votación cuando no sea posible un consenso de tres quintos de las Cortes Generales. Además, esta propuesta normativa rebaja el peso del Senado en la remodelación del Poder Judicial al reducir de cuatro los miembros que elegiría la Cámara Alta y dotaría al Congreso la capacidad de nombrar a 16 representantes. "Planteamos lo que debería haber hecho el Gobierno y que a día de hoy no lo ha hecho. Es verdaderamente incomprensible la parálisis y la complicidad del PSOE con el PP", ha zanjado Fernández.