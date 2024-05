Otegi defiende que hay que dar "una salida a los presos" de ETA por ser "bueno para la convivencia"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado necesario dar "una salida a los presos" de ETA por ser "bueno para la convivencia". "En todos los conflictos del mundo cuando ha desaparecido la violencia armada los presos han vuelto a sus casas", ha añadido. En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, el dirigente de la coalición soberanista ha sostenido, además, que el debate sobre ETA y la condena de su trayectoria por parte de EH Bildu se suscita "normalmente cuando hay campañas electorales". "Hay gente que piensa que ese es un debate permanente y de actualidad en la sociedad vasca cuando es algo que no computa en términos electorales... Es un viejo latiguillo que siempre aparece en campaña electoral, pero creo que es la ultima vez que se usa en el debate político en campaña", ha añadido. Por otro lado, y en relación a las afirmaciones del expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, en el Diario Vasco en las que aseguraba, entre otras cuestiones, que no se le ha reconocido a Otegi el papel "clave" que habría jugado para "contribuir al fin de ETA", el líder de la coalición soberanista ha considerado que tampoco a él se le ha hecho "justicia". "Jesús es un amigo. A él se le ha hecho también poca justicia ni en este país ni en su propio partido", ha insistido. "Para nosotros era importante sacar la violencia de la ecuación política... algún día tendremos la ocasión de hablar de muchas cosas con respecto a eso. Todavía no ha llegado el momento porque las heridas están muy abiertas, aunque cada vez menos", ha valorado. Tras indicar que "en la historia de la violencia armada de ETA hay muchas etapas", Otegi ha considerado que "una mejor contribución" que decir si estuvo "bien o mal" es el hecho de "haberla hecho desaparecer". "Hemos hecho una sociedad mejor y la gente está mejor, aunque hay problemas por resolver: hay presos a los que hay que dar una salida en términos de convivencia, no de calculo político. Es bueno para la convivencia que no haya presos en el país. En todos los conflictos del mundo cuando ha desaparecido la violencia armada los presos han vuelto a sus casas", ha asegurado. HAMÁS, "ORGANIZACIÓN TERRORISTA" Por otro lado, ha asegurado que el pasado 7 de octubre Hamás "hizo una acción terrible en Israel, matando 1.200 personas", pero ahora el Estado hebreo está haciendo "un auténtico genocidio con 35.000 muertos" y ambos están sentados en una mesa de negociación. No obstante, ha advertido que tras la "masacre" que se está produciendo en Gaza "curar esas heridas será muy difícil". "Para las dos partes", ha manifestado. "¿Dónde quedó eso de que con terroristas no se hablaba? Hamás, que es una organización terrorista, e Israel, que está masacrando un pueblo, se sientan en una mesa para tratar de buscar una solución al problema", ha indicado, para añadir que, por contra, "en el Estado español hubo gobiernos a los que venía bien enquistar problemas". Asimismo, y tras mostrarse a favor de la solución de los dos estados y del reconocimiento de Palestina, se ha cuestionado por qué "es bueno un estado independiente para los palestinos y es malo para los vascos". "Todo el mundo entiende que los palestinos tienen derecho a ser un Estado, pero nosotros no", ha afirmado. Por otro lado, ha considerado que "sería bueno" que el actual Gobierno de Pedro Sánchez aguantara ya que "puede abrir el debate de la plurinacionalidad, que ha estado cerrado durante 40 años con candado".