La falta de gol del Rayo aplaza el sueño de la permanencia

David Ramiro

Madrid, 6 may (EFE).- La derrota frente al Almería, inesperada por equipo y afición al ser en casa ante un rival descendido y sin nada en juego, ha vuelto a encender las alarmas en el Rayo Vallecano, que, aunque tiene encarrilada la permanencia, ha vuelto a ver como la falta de gol sigue lastrando su rendimiento y aplaza el sueño de la permanencia al menos una semana más.

A falta de cuatro jornadas para acabar la temporada el Rayo suma 34 puntos, ocho más que el Cádiz, por lo que salvación, aunque se ve cerca, no está certificada y las dudas han vuelto a surgir alrededor del equipo, muy irregular en todo el curso.

Frente al Almería, en un partido con todo a favor para sumar los tres puntos al ser en casa y ante un rival ya descendido, el Rayo, aunque jugó bien y tuvo muchas ocasiones, volvió a adolecer de pegada y acabó lamentando una derrota que provoca que la semana se vaya a hacer muy larga en Vallecas.

"Cuando pierdes, realizar cualquier análisis positivo en público genera debate y separación hacia mi persona. Acepto que hemos perdido y que el equipo no es brillante en cuanto hay un pequeño revés, pero hay cosas positivas. Ahora toca analizarlo y que quede en privado porque veo cosas que me gustan. Cuando uno pierde es preferible no tapar la suciedad y dejarla para ti y los jugadores", dijo el entrenador, Iñigo Pérez, al término del partido.

Con 27 goles en 34 partidos, y dieciséis de ellos sin ver portería contraria, el Rayo es el segundo equipo que menos marca de la categoría solo por detrás del Cádiz, precisamente el rival ahora mismo directo por la salvación.

De esos 27 goles solo seis son de los cuatro delanteros del equipo. Sergio Camello ha marcado tres y Raúl de Tomás, Radamel Falcao y Randy Nteka uno cada uno, lo que representa unos números muy pobres para atacantes de primer nivel.

Ahora, en los cuatro partidos que restan para acabar el campeonato, el Rayo debe sumar al menos cuatro puntos para estar tranquilo sin mirar lo que haga el Cádiz. Por Vallecas pasarán Granada y Athletic Club de Bilbao y como visitantes jugarán con el Valencia y Barcelona. EFE

