Junts, Vox, Cs y PP piden bajar impuestos y CUP y Comuns preguntan "de dónde van a recortar"

Los candidatos de Vox, Cs y PP al 12M, Ignacio Garriga, Carlos Carrizosa y Alejandro Fernández, y el 3 por Barcelona de Junts+, Josep Rull, han defendido bajar los impuestos en Cataluña, mientras que la candidata los Comuns, Jéssica Albiach, y la 2 por Barcelona de la CUP, Laure Vega, les han reclamado que digan "de dónde van a recortar" de servicios públicos si bajan los impuestos. "No se tiene que recortar de nada, lo que se tiene que recuperar son los recursos que se van y no regresan", ha contestado Rull este lunes en el debate de candidatos organizado por La Sexta y recogido por Europa Press, en el que Garriga y Carrizosa han criticado que los catalanes son los que más impuestos pagan de España. IMPUESTO DE SUCESIONES Fernández ha apuntado que si los catalanes dan su confianza al PP el próximo domingo, suprimirá el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio y el de CO2, y bajará todos los tramos del IRPF, y ha acusado a Rull de haberlos impulsado: "Se han comportado como 'cupaires'". Carrizosa, por su parte, ha afirmado que si el dinero está en el bolsillo de los contribuyentes se genera movimiento económico que revierte en una mayor recaudación, según él, y Garriga ha preguntado al candidato del PSC, Salvador Illa, si va a "seguir promoviendo el infierno fiscal". "Si quieren eliminar impuestos automáticamente tienen que hablar de dónde van a recortar", ha dicho Vega, y Albiach, además de cuestionar los recortes en ámbitos como la violencia machista, la sanidad o la educación, lo que cree que conllevaría una bajada de impuestos, y ha defendido que los tributos son importantes para redistribuir la riqueza. FINANCIACIÓN DE Cataluña El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha sostenido que la propuesta para una financiación singular para Cataluña es "absolutamente crucial" y Rull ha criticado el déficit fiscal y que en los Presupuestos Generales del Estado se incumple, ha dicho textualmente, el 40% de lo presupuestado para Cataluña mientras que en Madrid se ejecuta un 40% más de lo presupuestado. "Son de la escuela de la España nos roba y quienes han robado han sido ustedes", ha replicado Carrizosa, mientras que Illa, por su parte, ha defendido su propuesta de consorcio tributario de colaboración entre el Govern y el Gobierno central para acabar con la competencia fiscal desleal, en sus palabras. INFRAESTRUCTURAS: AEROPUERTO Y RODALIES En el ámbito de las infraestructuras, Illa, Carrizosa y Fernández han reclamado la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y Rull, que también la ha defendido: "En estos momentos el Aeropuerto de Barcelona está siendo condenado a ser un Aeropuerto 'low cost". Albiach ha tachado a PSC y Junts de ser "la coalición del asfalto" y ha criticado que su prioridad sea ampliar el aeropuerto para, según ella, traer 20 millones de turistas más mientras que lo que se necesita son más y mejores trenes. Por su parte, la candidata de la CUP ha instado a mirar a países como Luxemburgo para fijarse en su transporte público y ha lamentado que, mientras se amplían infraestructuras como el Aeropuerto, los ciudadanos de Cataluña se tienen que ir "a países donde sí que se puedan ganar la vida". TRASPASO DE RODALIES Finalmente, Aragonès ha reivindicado el acuerdo para el traspaso de Rodalies para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que hasta que ERC no ha presidido la Generalitat no se ha "tenido un acuerdo para el traspaso de Rodalies que es absolutamente fundamental". "El traspaso de Rodalies yo lo apoyé y me parece que es bueno porque va en la línea de la colaboración entre administraciones", le ha replicado Illa. En cuanto al candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho que lo que quiere es que las infraestructuras "sean seguras" y ha señalado --textualmente-- a problemas de seguridad y violaciones en el transporte público.