IU exige al PSOE salir de su "parálisis" y acelere la agenda social del Gobierno y reforme el CGPJ

IU ha alertado de la situación de "parálisis" en la que está sumida el PSOE en el Gobierno y ha reclamado al ala socialista de la coalición que acelere la agenda legislativa, como la reducción de la jornada laboral o la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Ya no se puede esperar más", ha manifestado en rueda de prensa telemática la coportavoz de la dirección de IU, Amanda Meyer, junto al secretario de Organización de la formación, Ismael González. De esta forma, Meyer ha destacado la reducción del paro en 60.503 personas, que lleva a la cifra de desempleo más baja desde septiembre de 2008 y que revela que, cuando hay determinación por parte del Gobierno en su agenda política, los resultados son positivos y redundan en el bienestar de la mayoría social. Al hilo, la dirigente de IU ha desgranado que es importante subrayar este elemento, sobre todo en un momento donde existe una reflexión sobre la necesidad de que el Ejecutivo de coalición "acelere" su programa de medidas e intervenga en buscar soluciones a problemas como la vivienda. Es más, Meyer ha expresado que su formación está preocupada al percibir que el PSOE "se encuentra en un momento de parálisis", volcado en dar "titulares de prensa" cuando lo que se requiere son reformas concretas, pues es lo que "fortalece la democracia". REFORMAS FRENTE A LOS QUE SON ANTIDEMÓCRATAS "Ya no se puede esperar más a que el Gobierno se ponga en marcha con la reducción de la jornada laboral, con la derogación de la Ley 'Mordaza', con la regulación de los alquileres de temporada y la regulación de los alquileres vacacionales de vivienda, con la intervención en el precio de la vivienda para que baje y con la democratización del Consejo General del Poder Judicial", ha proclamado para insistir en que, ahora, se debe pasar "de las palabras a los hechos". Cuestionada por el conflicto diplomático por la queja del Gobierno argentino por una declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el presidente Javier Milei, la coportavoz de IU ha desgranado que todo lo que tenga que ver con "trifulcas" y "peleas" con la "extrema derecha patria o extranjera" tienen poco recorrido. "A nosotros no nos van a encontrar en ninguna de esas trifulcas", ha insistido para destacar que han sido "solidarios y respetuosos" con la reflexión del presidnete del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su continuidad ante el avance del 'lawfare'. En consecuencia, ha recetado que la mejor manera de hacer frente a los discursos de gobiernos y organizaciones "antidemocráticas" es "acelerar la agenda del Gobierno", que es donde se debe centrarse el PSOE. PIDE A FEIJÓO QUE SUS CCAA CONDENEN CLARAMENTE EL FRANQUISMO Por su parte, el secretario de Organización de IU ha aludido al "contundente" informe de los relatores de la ONU que alerta sobre las denominadas leyes de concordia que impulsan PP y Vox en determinadas comunidades autónomas. En este sentido, ha afirmado que le resulta "curioso" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo haya salido "definitivamente de la oscuridad donde estaba" al resaltar que el franquismo fue una dictadura, un paso importante pero que ahora hace necesario que pase a "condenar el franquismo" y dar instrucciones a sus presidentes autonómicos a que así se refleje en sus normativas. También ha abogado por potenciar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en todos los ámbitos institucionales