Illa (PSC) cree que una coalición con ERC y Comuns es posible si proporciona estabilidad

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, cree que tanto un Govern en minoría con acuerdos que le garanticen estabilidad a la legislatura como un gobierno de coalición serían dos buenas fórmulas tras las elecciones, y ha afirmado que una coalición con ERC y Comuns es una de esas posibilidades: "Ya lo veremos. Lo que proporcione estabilidad". Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes en Barcelona, donde ha apuntado a su voluntad de conformar un Govern de la Generalitat con un "planteamiento socialdemócrata" y con los servicios públicos como primera prioridad. "Hay varias fórmulas una vez hayan hablado los catalanes. La clave es que haya estabilidad en el próximo Govern", ha dicho Illa, que ha asegurado que quiere conformar el Ejecutivo catalán con gente --textualmente-- muy cualificada en cada una de las materias con independencia de su militancia en algún determinado partido. PUIGDEMONT Y MAYORÍA INDEPENDENTISTA En la misma línea, respecto a la conformación del Govern tras el 12M, el líder del PSC ha afirmado que quiere un gobierno catalán estable, fuerte y sólido, y ha sostenido: "En ningún caso contemplo dar los votos de mi grupo parlamentario al señor Puigdemont". Illa ha reiterado que el planteamiento del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ y el suyo están "muy alejados" y que no contempla la opción de investirlo como presidente de la Generalitat, y ha señalado que la cuestión, según él, es si Carles Puigdemont va a bloquear la suya. Asimismo, ha dudado de la mayoría independentista de ERC, Junts y la CUP de la pasada legislatura, y se ha preguntado irónicamente: "Si tenemos que revalidar esta mayoría, ¿Por qué hemos convocado elecciones? ¿Por qué Junts no apoyó a ERC con los Presupuestos?". "LÓGICA DE POLÍTICA CATALANA" Preguntado por si tiene la certeza de que la negociación para la conformación de un Govern no acabe afectando al Gobierno de Pedro Sánchez, Illa ha asegurado que "el presidente de la Generalitat será escogido por 135 diputados y diputadas que escogerán los ciudadanos de Catalunya el 12 de mayo y con lógica de política catalana". "Tengo esta certeza. Y tengo también la certeza de que el 23 de julio hubo unas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y hubo una mayoría que representa una España plural y diversa que corresponde liderar a Pedro Sánchez", ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que los catalanes saben qué tienen que hacer cuando votan por el ámbito institucional español y cuando lo hacen por el catalán, y ha zanjado: "Quien lo mezcle, desde mi punto de vista, se equivoca". ENCUESTAS Finalmente, preguntado por las encuestas que dan la victoria al PSC con horquillas de entre 40 y 42 diputados, Illa ha instado a "tomárselas con mucho respeto y con mucha prudencia porque hay ciudadanos que todavía no han decidido su voto y porque son como flor de un día". Ha afirmado que lo que muestran los sondeos son dos opciones: una opción "que es más de lo mismo, confrontación, inestabilidad, bloqueo" como, a su juicio, ha habido hasta ahora, y otra opción encabezada por él y el PSC para abrir una nueva etapa, dialogar, pactar y acordar. Sobre la posible entrada de Aliança Catalana en el Parlament, Illa ha lamentado que discursos como el de la formación de Sílvia Orriols o el de Vox son "siempre negativos con consecuencias siempre negativas en cualquier ámbito político". Asimismo, ha considerado que "hay el riesgo de que empuje a una parte del independentismo hacia una visión supremacista y xenófoba" y ha pedido contundencia a --textualmente-- quienes han de serlo. MATÍAS CARNERO Preguntado por las declaraciones del presidente de UGT de Catalunya, Matías Carnero, sobre Puigdemont, Illa ha afirmado que la viceprimera secretaria del PSC y directora de campaña, Lluïsa Moret, ya hizo el mismo días las "aclaraciones oportunas". Carnero, que cierra la lista del PSC por Barcelona, replicó este viernes a Puigdemont después de que el expresidente de la Generalitat instase a Sánchez a salir llorado de casa: "Llorado se fue él en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue a Bruselas".