Illa no aclara si pactará con Junts y Aragonès y Rull se echan en cara falta de unidad

El candidato del PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, ha evitado aclarar si pactará con Junts tras las elecciones de este domingo, mientras que el presidente de la Generalitat y cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, y el número tres de Junts+ por Barcelona, Josep Rull, se han echado en cara falta de unidad independentista. "Dejemos que hablen los catalanes, y luego ya hablaremos entre todos", ha sostenido Illa en el debate de candidatos organizado por La Sexta y recogido por Europa Press al preguntársele si descarta pactar con Junts+. El socialista ha sostenido que en esta legislatura ha habido una mayoría independentista "que no ha funcionado", ha mostrado su intención de dar un paso al frente para presentarse al debate de investidura y ha instado a los independentistas a concretar si bloquearán o permitirán que pueda abrir una nueva etapa en Catalunya. Aragonès tampoco ha concretado si apoyará a Illa si el socialistas necesita los votos de Esquerra para ser presidente, esgrimiendo que la cuestión debe centrarse en la necesidad de acordar un referéndum con el Estado, abordar una financiación singular y reforzar el estado del bienestar y la lengua catalana. FUERZA DEL INDEPENDENTISMO Ante ello, Rull ha apelado al independentismo a aprovechar la "posición de fuerza" que tienen en el Congreso para blindar el autogobierno y soberanía, y ha llamado a la unidad a Aragonès, que ha cuestionado que haya practicado Junts+ en los últimos tres años. "La unidad se practica", le ha espetado el candidato republicano al número tres de Junts+, tras recordarle que salieron del Govern y que no apoyaron los Presupuestos de 2024. Pese a que Rull le ha acusado de haber incumplido el acuerdo que alcanzaron para apoyar la investidura del republicano hace tres años, ha destacado que ahora tienen la obligación de "recoser la unidad" y de olvidar los reproches. CHOQUE ENTRE ALBIACH E ILLA La candidata de los Comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que los únicos que han descartado un pacto con Junts son ellos, ha reivindicado la necesidad de configurar un Govern progresista y ha emplazado a Illa a clarificar con quién quiere formar gobierno. Además, ha alertado de la posibilidad de que el candidato socialista se abra a un pacto con Junts, a lo que Illa ha respondido: "El PSC todavía no ha votado ningún presupuesto a Junts, como hicieron ustedes con Quim Torra y otras ocasiones". Desde la CUP, la candidata Laure Vega ha acusado al PSC de ser "la filial más de derechas del PSOE junto con Junts", y ha puesto el acento de posibles pactos en temas de programa como el rechazo al Hard Rock, a un turismo masificado o a combatir la crisis climática. PP, VOX Y CS El candidato del PP a las elecciones, Alejandro Fernández, ha reprochado a Illa haber decidido que sus socios preferentes serán "los separatistas de Carles Puigdemont y ERC", y le ha acusado de haber mentido a los catalanes por apoyar los presupuestos de Aragonès y la amnistía, entre otras cuestiones. También ha recetado "humildad" a Illa y ha constatado que ganó las últimas elecciones catalanas y no pudo gobernar porque, a su juicio, así se lo ordenó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Las decisiones que afectan a Catalunya se tomarán en Catalunya", le ha respondido el candidato socialista, que ha afeado a Fernández que le acusara de mentir, además de considerar que la receta del PP es Vox. Para el candidato de Vox, Ignacio Garriga, el PSC es "un partido separatista más" que, aunque no aclare si pactará con Junts y ERC, cree que Illa representa lo mismo que ellos. Por ello, ha apelado a "pasar página" de las políticas protagonizadas por Illa y a protagonizar una alternativa en Catalunya. El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, también ha acusado al cabeza de lista del PSC de "depender" de Pedro Sánchez, que cree que no le dejarán ser presidente de la Generalitat para no perder el apoyo de ERC y Junts en el Congreso. Además, ha aprovechado para cargar contra el partido de Fernández, y en concreto contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las "reuniones" mantenidas con Junts, algo que Cs no hará, ha apuntado.