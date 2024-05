Estrada erige a la CUP como "única alternativa de izquierdas que expulsará" al PSC

La candidata de la CUP a las elecciones catalanas, Laia Estrada, ha erigido este domingo a su partido como la única alternativa de izquierdas capaz de sacar de las instituciones a un PSC "más corrupto y españolista". En un acto de campaña en Sabadell (Barcelona), ha reprochado a ERC y Junts haberse sumado a los socialistas para negociar en Madrid, vaciando, dice, la soberanía del Parlament: "Lo peor de ese modelo no es que sea la apuesta del PSC, es que ERC y Junts se la hicieron suya", informa la CUP en un comunicado. "El objetivo del Cuarto Cinturón cuál es? Más coches, más cemento y especulación para la plana del Vallès. Ésta es la apuesta de la patronal y el PSC que es su portavoz", ha expresado Estrada, que ha criticado a los socialistas por estar, asegura, estancado en la corrupción. DISPUESTOS A GOBERNAR El número 4 por Barcelona, Xavier Pellicer, ha recordado que la CUP, bajo la marca Crida per Sabadell, compartió gobierno municipal en Sabadell con ERC, y ha revindicado que la formación anticapitalista está dispuesta a entrar en ejecutivos "transformadores". Pellicer también ha expresado que la CUP no quiere "rendirse" ante el PSC, y ha lanzado un llamamiento a ERC para dejar de ponerse a la sombra de la patronal de los fondos de inversión, ha dicho.