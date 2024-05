ERC insta al Gobierno a reducir el IVA de los productos sin gluten para hacerlos más accesibles para los celiacos

ERC quiere que el Gobierno reconozca los productos sin gluten como "productos esenciales" para aquellas personas con necesidades dietéticas específicas como la celiaquía, con el fin de bajar el IVA, reducir su precio y hacerlos más accesibles. A través de una proposición no de ley que será debatida y votada en la Comisión de Sanidad del Congreso, la formación independentista buscará apoyos para instar al Gobierno a llevar a cabo una reducción del IVA para los productos sin gluten y alimentos adecuados para afectados por la enfermedad celiaca, entre otras cosas. Según explican en la iniciativa, recogida por Europa Press, aproximadamente un 6% de la población sufre sensibilidad o intolerancia al gluten, con una prevalencia superior en mujeres, es por ello que consideran "esencial" reconocer que estas opciones alimentarias suponen un coste adicional especialmente significativo para familias con múltiples miembros afectados o con recursos económicos limitados. QUE SANIDAD RECTIFIQUE "A pesar de las recomendaciones, el Ministerio de Sanidad ha decidido no financiar los productos sin gluten, argumentando que no cumplen con los criterios necesarios para ser incluidos en la financiación de productos dietéticos", lamentan. Desde ERC, creen que debería ser imperativo asegurar que las personas con enfermedades crónicas como la celiaquía no se vean económicamente penalizadas en su alimentación saludable, más aún teniendo en cuenta que los precios de los productos sin gluten, según remarcan, han aumentado "considerablemente". Ante esta situación, en la iniciativa registrada, instan al Gobierno, en primer lugar, a aplicar una reducción permanente del IVA en los productos sin gluten, reconociendo su importancia como productos esenciales para aquellos con necesidades dietéticas específicas. Asimismo, reclaman establecer medidas concretas para asegurar que estos productos sean accesibles y económicamente viables, por ejemplo como detallan en otro de los puntos de la iniciativa, explorando la posibilidad de ampliar la financiación o cofinanciación de alimentos para incluir productos sin gluten dentro del marco de prestaciones vinculadas a productos dietéticos. Por último, abogan por un diálogo constante con las organizaciones de pacientes y profesionales de la salud para evaluar las necesidades en materia de alimentación sin gluten.