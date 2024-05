El PSOE pregunta al independentismo si va a bloquear un gobierno de Illa, ante las encuestas que le sitúan en cabeza

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha señalado que son los demás partidos de Cataluña los que tienen que decidir si van a apoyar al PSC en el futuro Govern de Cataluña, y les ha preguntado si están dispuestos a bloquear la estabilidad que a su juicio ofrece el candidato socialista, Salvador Illa. Peña ha hecho esta declaraciones al ser interrogada sobre los pactos poselectorles en esta comunidad después de los comicios de este domingo 12 de mayo y ante las distintas encuestas que se publican este lunes, que por unanimidad sitúan al PSC en primera posición, en el entorno de los 40 escaños. "Es el resto de partidos que se presentan en estas elecciones los que tienen que decidir si van a bloquear o si van a apoyar la estabilidad que Salvador Illa ofrece a los catalanes", ha señalado en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en la calle Ferraz. A menos de una semana para las elecciones, Peña ha sido cuestionada sobre los posibles efectos que tendrían en el Congreso de los Diputados los pactos para formar un nuevo Govern y si tendrían que decidir entre gobernar en Cataluña o tener estabilidad en la Cámara Baja, donde los apoyos tanto de ERC como de Junts son imprescindibles para sumar mayoría. Peña no ha dado pistas sobre futuras alianzas y se ha limitado a señalar que está segura de que Illa será el próximo presidente catalán. "En este momento no barajamos ningún otro escenario", afirma. Considera además que pase lo que pase el domingo, lo cierto es que Cataluña ya ha pasado página de los años en los que los servicios públicos eran "materia secundaria para su sus gobernantes", según ha lanzado. Aunque señala que hay un "consenso demoscópico" que coloca en primer lugar al PSC, por delante de Junts y ERC, asegura que no se han puesto a "repartir consejerías" porque no quieren cometer el mismo error que el PP en las elecciones generales del 23 de julio y por tanto quieren que la ciudadanía catalana vote primero. "Esperamos de esa decisión, poder ganar y gobernar", apunta. Finalmente ha insistido en la autonomía del PSC para tomar sus decisiones y por tanto ha subrayado que los hipotéticos pactos que haya que alcanzar a partir del domingo los decidirán Illa y los socialistas catalanes.