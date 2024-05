El PP acusa a Vox de dar un "nuevo balón de oxígeno" a Sánchez con su carta a Feijóo cuando investigan a su esposa

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha recriminado este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, que dé un "nuevo balón de oxígeno" a Pedro Sánchez con su carta a Alberto Núñez Feijóo al intentar "desviar la atención" y "hacer oposición" al Partido Popular cuando están investigando a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Tras confirmar que no responderán a esa misiva, ha recalcado a Vox que el PP coordina su estrategia con los ciudadanos, no con otra formación política. "Parece ser que el señor Sánchez y la señor Abascal tienen furor epistolar. Es muy legítimo, y allá ellos", ha declarado Sémper, después de que el líder de Vox haya denunciado en una carta que la dirección nacional del PP pone "trabas" a los acuerdos de gobierno de ambas formaciones en cinco autonomías, si bien ha defendido que Vox y el PP colaboren para construir una alternativa "viable" a Sánchez, a pesar del menosprecio a su formación. En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Feijóo, Sémper ha confirmado que su partido no responderá a esa carta y ha dicho que el PP está "comprometido" con "seguir ensanchando" su espacio político. Sémper ha asegurado que el PP apuesta por la política "sensata y razonable", dando "respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos". "Yo creo que las estrategias de otros partidos son de otros partidos", ha afirmado. En este punto, el portavoz de los 'populares' ha subrayado que el Partido Popular con quien pacta y se coordina es con la mayoría de españoles que quieren "que cambie la política en España", "no con ninguna otra formación política". DUDA QUE EL ELECTORADO DE VOX ESTÉ "CONTENTO" CON ESA ESTRATEGIA Dicho esto, ha advertido de que le llama "la atención" que el día que, "por primera vez en la historia democrática de España, la Guardia Civil investiga a la mujer del presidente del Gobierno", llega Vox a desviar la conversación pública". "Es un nuevo balón de oxígeno también mediático a Pedro Sánchez, pero ya le digo, allá ellos", ha enfatizado, para dudar con que el electorado de Vox "esté contento con esta estrategia". En este sentido, Sémper ha afirmado que el PP hace "oposición al Gobierno de Pedro Sánchez" pero "parece que Vox está más asesinado con hacer oposición al Partido Popular". "Tengo la sensación de que la obsesión de Vox no es Sánchez, sino que es el PP, al menos de los dirigentes, y creo que eso no es una obsesión que comparten los votantes de Vox", ha añadido. Dicho esto, ha asegurado que el PP aspira a "ensanchar" su espacio político a "izquierda, derecha y centro". "Nosotros no competimos con una formación política ideológicamente escorada, competimos con todas las formaciones políticas", ha manifestado. Sémper se ha mostrado convencido de que "el momento crítico por el que atraviesa la política española" les permite "convocar a ciudadanos que, independientemente de su orientación ideológica, comparten" con el PP "la vocación y la necesidad de recuperar" en España "la institucionalidad, la educación, las buenas formas y la rendición de cuentas por parte de quienes gobiernan". Fuentes del equipo de Feijóo han confirmado después que el presidente del PP no responderá a Abascal. "Es una carta a los medios de comunicación, a la vez que al PP, que lo que busca es un titular, no una respuesta de nuestro partido", han añadido las mismas fuentes.