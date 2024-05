Doce coaliciones electorales podrán presentar listas para las europeas de junio

La Junta Electoral Central (JEC) finalmente ha dado el visto bueno a doce coaliciones electorales para los comicios al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, entre ellas las que lideran Sumar, Junts y ERC y Bildu. El plazo para presentar listas concluye a las doce de la noche de este lunes. Los partidos políticos tenían hasta el 26 de abril para registrar coaliciones para las elecciones europeas, los únicos comicios que se rigen por el sistema de circunscripción única y estatal, no por provincias ni comunidades, lo que favorece la formación de alianzas entre partidos de ámbito territorial o minoritarios. En ese registro, las coaliciones debieron detallar su denominación, siglas, logo y ámbito territorial, pues aunque la circunscripción es estatal se pueden adoptar denominaciones distintas en función de la comunidad autónoma. También tenían que comunicar a la JEC los órganos de dirección de la coalición y la representación de cada uno de los partidos integrantes. EN 2019 SOLO TRES COALICIONES LOGRARON ESCAÑO En un primer examen, la JEC ya validó diez de estas coaliciones, pero hubo algunas que, por falta de documentación, quedaron a la espera de obtener ese visto bueno, por ejemplo la diseñada por Aragón Existe junto con otros partidos de la llamada 'España Vaciada'. En los últimos comicios europeos, también se inscribieron doce coaliciones, pero sólo Unidas Podemos y las alianzas tejidas por formaciones nacionalistas e independentistas lograron escaño en Estrasburgo. Estas son las doce coaliciones validadas por la JEC: - "Sumar": Tras perder a Podemos con su ruptura el pasado mes de diciembre, la nueva coalición liderada por Sumar incluye a Izquierda Unida, Verdes-Equo, Más Madrid, En Comú, Compromís, Chunta Aragonesista, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Nueva Canarias. Su candidaturá irá encabezada por la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán. - "Coalición por una Europa Solidaria": Al igual que en 2019 donde lograron un escaño en el Parlamento, el PNV y Coalición Canaria vuelven a concurrir juntos en las europeas bajo el mismo nombre que en los últimos comicios, cuyas siglas son CEUS, a ellos se suman además a Proposta per les Illes (PI) de Baleares, Geroa Socialverdes de Navarra y la Agrupación Atarrabia. - "Ahora Repúblicas": Es la reedición de la coalición de ERC, Bildu y el BNG, que ya concurrieron juntos las elecciones de 2019, donde se hicieron con 5,6% de los votos, cosechando de esta forma tres de los 54 escaños que le correspondían a España. Aunque este año se suma también Més, el socio balear de Sumar. - "Junts UE": En 2019 Junts constituyó la coalición Lliures junto con el PDeCAT y la antigua Convergència, que ahora ya no tienen actividad. Entonces su candidato y su logo era Carles Puigdemont, pero este año el expresidente catalán compite en las elecciones catalanas de mayo y en la cita europea su cabeza de lista será su exconseller Toni Comin. Bajo esa lista concurren además los Demócratas de Cataluña y el Movimiento d'Esquerres de Cataluña. EL PARTIDO DE EDMUNDO BAL - "Cree en Europa": El ex dirigente de Ciudadanos Edmundo Bal se estrena en estos comicios bajo el nombre de su nuevo partido Cree, en coalición con la formación Contigo Somos Democracia. Su lista estará encabezada por César Vera. - "Ahora Andalucía": Se trata de una iniciativa ciudadana de corte andalucista en la que están incluidas las formaciones Andalucía Por Sí, Convergencia Andaluza y Compromiso por Andalucía. Anteriormente, era la formación Adelante Andalucía la encargada de aportar el toque andalucista a estos comicios, sin embargo renunciaron a presentarse a los comicios del 9J. - "PCPC/PCPE": Esta coalición está formada por el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista del Pueblo de Cataluña bajo las siglas PCPC/PCPE, al igual que hicieron en las últimas elecciones europeas donde alcanzaron más de 29.000 votos, aunque esta vez concurrirán sin el Partido Comunista del Pueblo Andaluz. - "Espacio Amplio Paz Soberanía República": Esta coalición reúne al Partido Socialista Libre Federación, al Partido Federal Europeo, al Partido del Trabajo Unificado y a la formación Espacio Amplio. LA ESPAÑA VACIADA "EXISTE" - "EXISTE": Esta coalición, liderada por Tomás Guitarte, acoge numerosas formaciones políticas de ámbito local, pertenecientes a la conocida como la 'España Vaciada' entre ellas, Teruel Existe, Soria ¡YA!, Aragón Existe o Cuenca Ahora. A estas se les suman además la plataforma Unión Ciudadanos Independientes (UCIN) y el partido Por un Mundo Más Justo, este último ya se presentó a los comicios de 2019 pero solo lograron un 0,1% de los votos. - "PIRATES/ REBELDES": El Partido Pirata de Cataluña junto con Alianza Rebelde han conformado su propia coalición bajo el nombre "European Pirates", aunque no es la primera vez que los 'piratas' de Cataluña se presentan a unas elecciones europeas bajo ese nombre, en 2019 superaron los 16.000 votos. - "País y movimiento rural": Otros partidos de ámbito más local y rural como Convergents, Movimiento Demócrata Catalán, República Valenciana y Vía Mediterranea, han optado también por una candidatura conjunta. - "Izquierda por España": Las formaciones Izquierda en Positivo, Unidos por la Solidaridad Internacional (UNIDOS SI) y Democracia Efectiva, también concurrirán en una lista común a las elecciones europeas.