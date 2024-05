Diputación de Badajoz celebrará, a petición del PP, un pleno sobre las actividades dirigidas por el hermano de Sánchez

La Diputación de Badajoz celebrará la próxima semana el pleno extraordinario solicitado por el PP en relación a la actividad de 'Ópera Joven' y la Oficina de Artes Escénicas, dirigidas por David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, en relación a lo cual considera que "será una buena oportunidad para aclarar determinadas informaciones que se están vertiendo y que no se corresponden con la realidad". El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, convocará "en breve" dicho pleno extraordinario solicitado este lunes por el Grupo Popular de la institución provincial, y mediante el cual se pretende constituir una comisión no permanente para el estudio de la actividad cultural del Programa 'Ópera Joven', así como las funciones del jefe de la Oficina de Artes Escénicas, dependientes ambos de la institución provincial y bajo la dirección y gestión directa de David Sánchez. Al respecto, es previsible que la citada sesión plenaria se celebre un día de la semana próxima, aún por determinar, según indica la diputación pacense en una nota de prensa en la que ha querido "dejar claro" que "no tiene nada que ocultar sobre este asunto". De hecho, como ha apuntado, considera que este pleno extraordinario "será una buena oportunidad para aclarar determinadas informaciones que se están vertiendo desde algunos medios de comunicación y que no se corresponden con la realidad", ha apuntillado. La Diputación de Badajoz está "por la labor" de "arrojar toda la transparencia" a su alcance, con "luz y taquígrafos", para aclarar la labor que desempeña el jefe de la Oficina de Artes Escénicas, adscrito al Área de Cultura, Deporte y Juventud. Por tanto, ha concluido, se tiene intención de atender la solicitud planteada por el Grupo Popular de la Diputación de Badajoz "a la mayor brevedad posible".